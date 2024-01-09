Общество 09.01.2024 в 18:32

В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов

Трагедия произошла еще 3 января, тела пенсионеров родственники обнаружили позже
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Текст: Номер один
В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов
В Бурятии 8 января в квартире одного из домов города Закаменска были обнаружены тела 69-летней женщины и ее 70-летнего супруга с признаками насильственной смерти – травмами головы. По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний ранее судимый сосед потерпевших.

Возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей в городе Закаменске. В ночь на 3 января возле подъезда он встретил пожилого соседа, который пригласил его к себе в квартиру в гости. Там мужчины стали распивать спиртные напитки. Позже на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой гость кулаками и твердым предметом нанес соседу множество ударов по голове. Супруга потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, попыталась позвонить в правоохранительные органы. Однако злоумышленник отнял у нее телефон и с силой нанес несколько ударов тем же орудием по голове. От полученных повреждений супруги скончались на месте происшествия.

Чтобы ввести следствие в заблуждение, подозреваемый устроил в квартире беспорядок, инсценировав разбойное нападение, а также вложил покойному мужчине нож в руку. Из квартиры он похитил несколько мобильных телефонов. Тела потерпевших лишь спустя несколько дней обнаружили родственники. В ходе осмотра места происшествия следователь обратил внимание на то, что ценные вещи остались в квартире нетронутыми. Поэтому исключена версия о корыстно-насильственном мотиве преступления.

Также при тщательном исследовании всех помещений обнаружена банковская карта соседа убитых. Ее злоумышленник обронил в суете на месте преступления. Помимо этого, при поквартирном обходе установлены свидетели, видевшие, как мужчина заходил в квартиру к пожилой супружеской паре. После задержания у подозреваемого был обнаружен и изъят один из телефонов, принадлежавших потерпевшим.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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