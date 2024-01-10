Курс доллара? Пфф… Вот курс яиц!..

Брокеры в истерике кидали бы пачки бумаг в воздух, нервно кричали в трубки. Впрочем, сегодня то же самое может делать и рядовой житель страны, ведь на рынке яиц происходит что-то странное и страшное.

Хотя на самом деле на фоне подорожания яиц есть и хорошие новости: в одной из популярных продуктовых сетей Бурятии куриное яйцо внезапно подешевело. За него просят всего 98 рублей. Не за одно яйцо, как мог кто-то подумать, а за десяток! Каретку из 30 яиц торговцы оценили в 296 рублей. Однако это, скорее, можно назвать редким исключением. В большинстве магазинов Улан-Удэ десяток яиц первой категории по-прежнему стоит минимум 145 рублей.

Таким образом, у нас происходит переоценка ценностей. Если раньше на праздник модно было ставить красную икру, то тренд этого года – вареные яйца.

К тому же отныне яичница – это не рядовой завтрак, а элитная альтернатива тостам с авокадо и карамельному фраппучино

Каретку из 30 яиц можно смело преподносить друзьям и родственникам на день рождения или как романтический подарок на 8 Марта.