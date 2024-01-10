Общество 10.01.2024 в 09:57

В Бурятии расторгли контракт с компанией, укладывающей асфальт в снег

Также дорожникам выписали крупный штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расторгли контракт с компанией, укладывающей асфальт в снег
Прокуратура Бурятии выявила нарушения при ремонте автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Он проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке с 0 по 30 км в Селенгинском районе.

«Установлено, что в предусмотренный контрактом срок подрядчиком ремонтные работы не завершены. Кроме того, часть работ им выполнялись при неблагоприятных погодных условиях с нарушением требований действующего законодательства», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю «Бурятрегионавтодора». По результатам его рассмотрения работы не приняты, а контракт с подрядчиком расторгнут.

Также по постановлению прокурора за срыв работ по контракту руководитель подрядной организации привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 4,4 млн рублей.

Напомним, в начале ноября прошлого года в соцсети попало видео с укладкой асфальта в минусовую снежную погоду. При этом, как сообщили в «Бурятрегионавтодоре», еще 24 октября подрядной организации выписали предписание о приостановке работ в связи с наступлением минусовых температур.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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