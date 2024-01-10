Общество 10.01.2024 в 09:54

В Забайкалье полностью восстановлено движение по Транссибу

Задержанные в результате схода вагонов пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования
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Текст: Номер один
В Забайкалье полностью восстановлено движение по Транссибу
В Забайкалье сегодня в 4:07 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур – Бушулей, сообщил телеграм-канал РЖД.

В кратчайшие сроки при температуре минус 37 градусов железнодорожники восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов.

В работах участвовали более 300 железнодорожников, было задействовано три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая специализированная техника.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. РЖД принимаются меры по нормализации графика движения.

Напомним, 8 января в 19:17 мск на перегоне Алеур – Бушулей произошёл сход, по уточнённым данным, 13 вагонов грузового поезда. Это вызвало соударение вагонов со стоящим на соседнем пути грузовым поездом с последующим сходом с рельсов его локомотива. Пострадавших нет. Движение по обоим путям перегона Алеур – Бушулей было приостановлено. Причины происшествия выясняются.

Фото: 75.mchs.gov.ru
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желдороги авария Транссиб

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