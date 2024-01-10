Общество 10.01.2024 в 10:52

В Улан-Баторе построят метро

Будет объявлен международный открытый тендер на строительство метрополитена
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Текст: Номер один
В Улан-Баторе построят метро
Мэр Улан-Батора Х.Нямбаатар провел встречу с журналистами, на которой проинформировал о начале подготовки к объявлению международного открытого тендера на строительство метрополитена в столице Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.

«На недавнем заседании правительства обсуждался вопрос финансирования проекта строительства метрополитена, которое будет построено в столице. Город Улан-Батор будет нести полную ответственность за финансирование строительства метрополитена. Правительство решило предоставить частичную гарантию на работы, связанные со строительством», - рассказал мэр Нямбаатар.

Вопросы финансирования строительства метрополитена будут обсуждаться на заседании Совета администрации столицы, а на следующей неделе будут рассмотрены на заседании Хурала представителей граждан столицы, после чего будет утвержден бюджет проекта.

Согласно предварительному ТЭО, бюджет проекта составляет около 1,3 млрд долларов. Что касается финансирования, то предварительно подсчитали, что доходы столицы могут быть использованы для финансирования этого проекта. Улан-Батор ежегодно перечисляет в государственный бюджет в среднем 100-200 млн долларов в виде налогов и сборов.

Сроки начала строительства и его этапы пока не называются.

Фото: unsplash.com
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