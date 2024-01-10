Общество 10.01.2024 в 11:34

16 жителей Бурятии в новогодние праздники допились до чёртиков

Всего в наркодиспансер госпитализировали 76 человек, включая одного подростка
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Текст: Андрей Константинов
16 жителей Бурятии в новогодние праздники допились до чёртиков
В период праздничных и выходных дней с 29 декабря по 9 января в Республиканский наркологический диспансер обратилось 95 человек. 76 из них - 62 мужчин (в том числе 1 подросток) и 14 женщин – были госпитализированы.
 
«Большая часть пациентов поступила в стационар в состоянии острой алкогольной интоксикации и абстиненции. С алкогольным галлюцинацинозом поступило 16 мужчин. Пациентов с психотическими нарушениями вследствие приема наркотических средств и психотропных веществ не было», - рассказали в Минздраве Бурятии.
 
Как отметили в министерстве, в прошлые новогодние праздники было госпитализировано 81 человек, что на 6% больше, чем в этом году.

В вытрезвителе оказались 78 человек - 71 мужчин и 6 женщин. При этом семеро обратились в учреждение сами, остальных туда доставили полицейские.

Фото: «Номер один»
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