16 жителей Бурятии в новогодние праздники допились до чёртиков

В период праздничных и выходных дней с 29 декабря по 9 января в Республиканский наркологический диспансер обратилось 95 человек. 76 из них - 62 мужчин (в том числе 1 подросток) и 14 женщин – были госпитализированы.«Большая часть пациентов поступила в стационар в состоянии острой алкогольной интоксикации и абстиненции. С алкогольным галлюцинацинозом поступило 16 мужчин. Пациентов с психотическими нарушениями вследствие приема наркотических средств и психотропных веществ не было», - рассказали в Минздраве Бурятии.Как отметили в министерстве, в прошлые новогодние праздники было госпитализировано 81 человек, что на 6% больше, чем в этом году.В вытрезвителе оказались 78 человек - 71 мужчин и 6 женщин. При этом семеро обратились в учреждение сами, остальных туда доставили полицейские.Фото: «Номер один»