Общество 10.01.2024 в 12:55
В Улан-Удэ снесут самый известный аварийный барак
Что построят на его месте, власти пока не сообщают
В Улан-Удэ, в центре Октябрьского района, в конце декабря 2023 года наконец-то начались работы по сносу двухэтажного барака по ул. Терешковой, 19. «Номер один» не раз писал о проблемах, связанных с этим старым, гниющим зданием. И теперь его существование подошло к концу.
Кстати, находящийся рядом барак (ул. Терешковой, 17) также расселен и аналогично будет вскоре снесен. Как пояснил нашему изданию Олег Светозаров, и. о. председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ, многоквартирный дом фактически освобожден, все наниматели расселены, а всем собственникам выплачена выкупная стоимость их жилых помещений.
- МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключен муниципальный контракт на снос (демонтаж) указанных домов с ООО «Актив», - отметил чиновник.
Согласно информации «Улан-Удэстройзаказчика», ориентировочная дата окончания работ по сносу обоих упомянутых бараков - 1 февраля 2024 года. Они финансируются из бюджета Улан-Удэ и на них уйдет около 800 тыс. рублей. Указанные бараки находились в престижном месте, на одной из самых оживленных улиц столицы Бурятии. Их заколоченные окна с выбитыми стеклами, ободранная крыша, открытая дождям и снегу, обшарпанные фасады очень портили вид.
Были ожидания, что в 2023 году, в год 100-летия образования республики, здания ликвидируют. Но, к сожалению, большой праздник состоялся при бараках.
В комитете по строительству не смогли пояснить, что планируется построить на освобождающихся барачных земельных участках, так как у них отсутствует информация об этом.
Два сносимых «терешковских» барака являются частью довольно большого барачного квартала, возведенного в советские времена. Наверняка среди них есть аварийные. Но, как пояснили в комитете, эти соседние многоквартирные дома не входят в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Из-за этого их снос в настоящее время не предусматривается.
Отметим, что в конце 2023 года произошло еще одно знаменательное событие – невдалеке от Центрального рынка и развязки демонтировали старое аварийное здание школы № 1 (ул. Балтахинова, 38). Там освободился весьма обширный участок земли. Но по поводу того, как участок будет использоваться в дальнейшем, нашему изданию в комитете также не смогли ничего прояснить.
Фото: «Номер один»
Кстати, находящийся рядом барак (ул. Терешковой, 17) также расселен и аналогично будет вскоре снесен. Как пояснил нашему изданию Олег Светозаров, и. о. председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ, многоквартирный дом фактически освобожден, все наниматели расселены, а всем собственникам выплачена выкупная стоимость их жилых помещений.
- МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключен муниципальный контракт на снос (демонтаж) указанных домов с ООО «Актив», - отметил чиновник.
Согласно информации «Улан-Удэстройзаказчика», ориентировочная дата окончания работ по сносу обоих упомянутых бараков - 1 февраля 2024 года. Они финансируются из бюджета Улан-Удэ и на них уйдет около 800 тыс. рублей. Указанные бараки находились в престижном месте, на одной из самых оживленных улиц столицы Бурятии. Их заколоченные окна с выбитыми стеклами, ободранная крыша, открытая дождям и снегу, обшарпанные фасады очень портили вид.
Были ожидания, что в 2023 году, в год 100-летия образования республики, здания ликвидируют. Но, к сожалению, большой праздник состоялся при бараках.
В комитете по строительству не смогли пояснить, что планируется построить на освобождающихся барачных земельных участках, так как у них отсутствует информация об этом.
Два сносимых «терешковских» барака являются частью довольно большого барачного квартала, возведенного в советские времена. Наверняка среди них есть аварийные. Но, как пояснили в комитете, эти соседние многоквартирные дома не входят в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Из-за этого их снос в настоящее время не предусматривается.
Отметим, что в конце 2023 года произошло еще одно знаменательное событие – невдалеке от Центрального рынка и развязки демонтировали старое аварийное здание школы № 1 (ул. Балтахинова, 38). Там освободился весьма обширный участок земли. Но по поводу того, как участок будет использоваться в дальнейшем, нашему изданию в комитете также не смогли ничего прояснить.
Фото: «Номер один»
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