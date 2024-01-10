В Улан-Удэ программа благоустройства дворов дошла до военных городков

Четыре универсальные площадки с зонами отдыха для разных возрастов построят в нынешнем году в мкрн Сосновый бор, два – на ст. Дивизионная, один - в мкрн Звездный, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.«Адресный перечень составлен исходя из фактического состояния придомовых территорий на землях Министерства обороны РФ и существующей потребности в их благоустройстве. В том числе, исходя из количества жителей, включая детей, наличия существующих площадок. Были проведены комиссионные выезды для уточнения предстоящей работы», – рассказал заммэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В прошлом году в Улан-Удэ по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустроили шесть мини-парков с индивидуальным дизайном. Общая площадь всех благоустраиваемых дворов составила более 14 тыс кв метров.Фото: ulan-ude-info.ru