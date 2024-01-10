В Бурятии жительницу Кяхты втянули в «отельеры» и обворовали

В Бурятию в отдел полиции по Кяхтинскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя жительница Кяхты. Она рассказала о том, что в течение двух дней лишилась 97 тыс рублей. Пытаясь заработать удаленным способом, женщина столкнулась с аферистами, сообщили в республиканском МВД.Как выяснилось, ранее в поисках дополнительной работы она оставляла заявки в интернете. И вот 3 января в её мессенджер пришло предложение заработка. Вначале необходимо было пройти тестовые задания – открывать ссылки на сайты отелей по всему миру, делать скриншоты страниц и направлять менеджеру. За выполнение задач, не требующих серьезных технических либо специализированных навыков, потерпевшая получила на свою банковскую карту 500 рублей.Далее задачи изменились. После регистрации личного кабинета на, якобы, «платформе по бронированию номеров в отелях» ей предстояло за свой счет оформлять брони. При этом за работу оператор обещала вернуть вложенные суммы с прибылью в 20-30%. Она объяснила, что таким образом их компания оказывает помощь гостиницам в увеличении количества бронирований и, соответственно, повышении их имиджа.Жительница Кяхты, выбирая в рабочем чате мессенджера отель с подходящей стоимостью номера и обозначенной итоговой прибылью, выполнила 27 бронирований на платформе. При этом деньги из числа собственных средств она переводила на указываемые куратором «торговые счета» и видела, как они возвращаются на баланс в ее «личном кабинете» с полученным за работу процентом.Зачастую, якобы, по причине превышения суммы заказа над суммой баланса, она «уходила в минус», в результате чего также вынуждена была пополнять счет личными сбережениями.После двухдневного общения с интернет-преступниками гражданка, не сумевшая вернуть вложенные деньги, поняла, что имеет дело с мошенниками. Причиненный ей ущерб составил 97 тыс рублей.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото: unsplash.com