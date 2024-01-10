Общество 10.01.2024 в 15:01

Глава Бурятии объявил о завершении реконструкции дамбы в Улан-Удэ

Теперь центр города защищен от наводнений
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии объявил о завершении реконструкции дамбы в Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершена реконструкция дамбы, сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Дамба в центре Улан-Удэ была построена ещё в 1970-х годах, но со временем в потенциально затопляемую зону стало попадать более 60 гектаров земли, где расположены здания, живут люди. Такую угрозу необходимо было устранить. В 2020 году предложение о реконструкции старых дамб поддержал наш президент. Благодаря прямому поручению Владимира Владимировича удалось построить этот важный объект. На строительство было выделено 499 млн рублей, реконструировано почти 5 км дамб на реках Селенга и Уда. Защитили центр города от паводков и наводнений», - рассказал глава республики.

Напомним, дамбу реконструировали на участке от Удинского моста до торгового центра «Пионер». Она позволит защитить от паводков не только набережную и объекты, которые планируют построить здесь в ближайшее время, но и всю центральную часть Улан-Удэ. Дамба рассчитана на максимальный уровень воды.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, также в эксплуатацию введена новая четырехкилометровая дамба в посёлке Наушки. Она защитит от затоплений почти 3,5 тысячи человек, проживающих в посёлке, железную дорогу, линию электропередачи, социально-культурные и хозяйственные объекты.

«Средняя высота дамбы – 3,1 метра, каменная наброска позволит задержать паводок на пути к жилой застройке. За последние 30 лет населённый пункт затапливало шесть раз, вода повреждала частный сектор, инфраструктуру, сенокосы. Паводки интенсивно разрушали берег реки, после одного из них береговая линия отступила на 10 метров. Новая дамба сможет обезопасить 18 гектаров площади и предотвратить возможный ущерб в 1,9 миллиарда рублей», – рассказал руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Сергей Капустин.

На строительство дамбы в Наушках было затрачено 471 млн рублей из федерального и республиканского бюджета. В том числе 350 млн по федеральному проекту «Защита от наводнений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Фото: соцсети Алексея Цыденова
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