Вернулся домой из ада

С подконтрольных Украине территорий в результате переговоров вернулись в Россию 248 военнослужащих, которые находились в плену. Это самый большой обмен пленными между РФ и Украиной.Пресс-служба минбороны подчеркнула, что возвращению военных предшествовал «сложный переговорный процесс».«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», - подчеркнули в министерстве.Формула последнего обмена - «173 на 173». Однако тут нужно уточнить, что вне рамок обмена в Россию вернулось на 75 бойцов больше. Это следствие событий лета 2023. В июле выступавшая в роли посредника Турция передала Украине пятерых командиров запрещенного в России «Азова», вопреки договоренностям содержать их на своей территории до завершения боевых действий. И сейчас, спустя полгода, противника наконец заставили вернуть «долг». За пятерых боевиков отдали 75 российских военнослужащих. Таким образом, в начале января прошел самый большой обмен пленными между РФ и Украиной: в Россию вернулись 248 человек, в Украину – 230. По подсчетам журналистов, это был уже 49-й обмен пленными с начала спецоперации.Среди освобожденных из плена есть трое ребят из Бурятии. Как сообщила «Номер один» уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова, бойцы пока не добрались до родного дома. Им предстоит лечение и реабилитация в Москве. Также с ними проведут все необходимые следственные мероприятия, выяснив, как их содержали в плену, не было ли насилия и так далее. Среди освобожденных наш Эрдэни Ухинов, который провел в плену целых полтора года.- Так закончились полтора года переживаний, слез и отчаяния. Сегодня мама пленного военнослужащего сообщила мне, что сына обменяли - он позвонил ей сам. Летом 2022 года она пришла ко мне на прием и сказала, что на нее вышли представители Международного Красного Креста и сообщили, что сын в плену. Я обратилась в минобороны и к уполномоченному по правам человека РФ, был установлен официальный статус пленного. Полтора года он находился в СИЗО под Киевом, и все это время мы с его мамой были на связи - это переживания, слезы отчаяния, вместе с руководством 5-й гвардейской танковой бригадой поддерживали ее. Несколько раз мы видели его интервью в новостных сюжетах на украинском телевидении, но в список на обмен его не включали. Неоднократно приходилось обращаться в минобороны с просьбой о включении в списки. И вот сегодня мама наконец-то услышала голос своего сына, - так рассказала о процессе освобождения военнопленного уполномоченная по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.Мама 23-летнего Эрдэни Инга Баторовна уже разговаривала с сыном по телефону, он признался, что есть проблемы со здоровьем, но рад, что наконец вернулся домой, в Россию. Рассказал матери, как попал в плен.- Их отправили на задание. Он танкист, они должны были пробиться через минное поле. Много танков не доехало. Сын и его десант добрались почти до конца. Стреляли до последнего, пока не закончились все боеприпасы. Потом подорвались на минном поле, техника сломана, дальше ехать уже невозможно. Им пришлось выйти в лесополосу, чтобы ждать своих. Там их и взяли в плен вооруженные солдаты ВСУ.Все полтора года Эрдэни провел в плену будучи раненым.- У сына три осколочных ранения, я хочу, чтобы его поскорее прооперировали. Также он жалуется на шум в ушах, головную боль. В плену его не лечили, не оперировали, просто обработали рану и давали обезболивающее. В любом случае он нуждается в медицинской помощи, ему нужно восстанавливать психику, - говорит Инга Баторовна.Сын мало рассказывает о том, каково ему было в плену, но про пытки или истязания матери он не сообщал.- Эрдэни мне не все рассказывает, но про пытки слов точно не было. Но знаю, что его били все равно. Особенно когда допрашивали. Но сказал, что это было не так страшно, как он мог представить.Полтора года поисков стали для матери настоящим адом.- Это было, конечно, тяжело. Мы ходили по всем инстанциям, сначала у себя, потом в Москве. Я ездила в полпредство Бурятии, вышла на депутата Госдумы. Мы писали в минобороны, писали Путину. Но обмены проходили, ребята возвращались, а моего сына все нет и нет. Его держали там до последнего.Инга Баторовна уверена, что ее сына держали так долго, потому что боялись, что он вскоре вернется назад. Слава о «боевых бурятах» прокатилась по всей Украине.- У меня версия такая, та сторона думала, что он обратно сядет в танк и приедет. Они даже ему так и сказали последние пожелания: «Больше ты, бурят, на танке к нам не приезжай!».Инга Ухинова благодарит всех причастных к возвращению своего сына.- Благодаря слаженной работе депутата Госдумы Шамсаила Юнусовича Саралиева, Министерства обороны РФ, ФСБ, федерального уполномоченного по правам человек проведена тяжелая работа по обмену, которого так долго не было. Возвращены наши бойцы, в том числе мой сын Эрдэни Баторович Ухинов. Хочу всех поблагодарить и пожелать в их нелегком труде достижения целей, здоровья. Также огромные слова благодарности нашему главе Бурятии Алексею Самбуевичу Цыденову, депутатам Госдумы Николаю Робертовичу Будуеву, Вячеславу Анатольевичу Дамдинсурунову, уполномоченному по правам человека Республики Бурятия Юлии Валерьевне Жамбаловой, замполиту нашей воинской части – все они помогли с первых минут поиска и до освобождения моего сына из плена. И огромное спасибо всем моим родственникам, подругам, друзьям, друзьям моего сына, коллегам, землякам-верхнебургалтайцам, которые меня и моего сына поддерживали и поддерживают. Всем тем, кто ждет своих родных, желаю, чтобы дождались и верили, что скоро ваш сын будет дома, - говорит мама бойца.Сколько еще наших ребят находится в плену - эта информация, со слов Юлии Жамбаловой, закрытая, так же как и число уже возвращенных из плена бойцов. Но это небольшие масштабы. Гораздо больше пропавших без вести.После лечения и реабилитации все бывшие военнопленные должны вернуться в строй. Это касается как мобилизованных, так и контрактников. Право на небольшой отпуск получат только те, у кого подошли для него сроки.В соцсетях республики нередко можно встретить сообщения о том, что родственники военнопленных или без вести пропавших получают сообщения от неизвестных людей. Они обещают вернуть их сына за определенную сумму денег, в другом случае – убить.На днях такой пост опубликовали в одной из социальных сетей накануне Нового года: «Этот год выдался для нашей семьи очень тяжелым. Самая страшная беда случилась, когда сын попал в плен. Нет слов, сколько мы слез пролили, сколько молились, нас кошмарили укропы, требуя денег, вынимая наши души наизнанку. Никому такого не пожелаем. Пожелайте всем нам, ждущих своих родных оттуда, удачи и чтобы мы наконец-то обняли своего сына!» - написал анонимный автор.Омбудсмен не устает предостерегать родственников от общения с подозрительными «помощниками».- Обмен по линии минобороны никаких денег не требует. Это все мошенники. Они начинают звонить, говорят, мол, ваш сын сидит в таком-то городе. Платите деньги и мы его вытащим. Доверять таким словам не стоит, - говорит уполномоченный по правам человека в Бурятии.Зачастую узнают о том, что кто-то ищет пропавшего бойца с таким-то именем, эту информацию мошенники узнают от самих родственников, когда те размещают в телеграм-каналах, соцсетях сообщения о поиске и фотографии своего сына. На самом деле речи о выкупе бойцов нет.- Есть определенный механизм: обычно скидывают видео или звонят и говорят, вот ваш сын, документы. Потом люди идут к нам с этими доказательствами: должна быть фотография или еще что-то. Наша первая задача – установить статус военнопленного. После того как получил этот статус по линии минобороны, он уже потом попадает в списки на обмен. Когда обменяют - это бывает по-разному. Наша задача - установить статус, довести до минобороны и федерального уполномоченного, чтобы человека ввели в списки. Здесь очень большую роль играет Международный Красный Крест. Туда родственники сами обращаются, заполняют анкету. Люди из Красного Креста имеют право посещать пленных, оценивать их состояние, помогают родственникам разыскивать пропавших военнослужащих, - разъясняет Юлия Жамбалова.Фото: из личного архива И. Ухиновой