Заключенные из Бурятии отсудили у ФСИН компенсации за плохие условия в камерах

Четверо осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Оренбургской области, обратились в Верховный суд Бурятии с жалобой на нарушение условий содержания в исправительном учреждении. Всем им удалось добиться денежных компенсаций.

Обращаясь в суд, осужденные просили признать незаконными действия ИК-6 по Оренбургской области в части необеспечения надлежащих условий содержания в исправительном учреждении и взыскать в свою пользу денежные компенсации: 1,4 млн рублей, 1,5 млн рублей, 3,6 млн рублей и 1,4 млн рублей в пользу каждого.

«Требования мотивированы тем, что осужденные отбывали наказание в виде пожизненного лишения свободы в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области. Условия содержания в колонии противоречат нормам установленным законодательством Российской Федерации и общим принципам гуманности и человечности.

В камерах, где содержались истцы, отсутствовало горячее водоснабжение, имелась лишь холодная вода, напор которой был слабым в часы общего пользования (утро, вечер), что в свою очередь усложняло жизнь и доставляло страдания. Это выражалось в трудностях по соблюдению гигиены, стирке вещей, мытье посуды и полов, уборки камеры, поскольку вода была очень холодной и этим доставляла существенный дискомфорт и болезненные ощущения. Приходилось постоянно приобретать за свой счет кипятильник, так как они постоянно перегорали», - говорится в материалах дела.

Кроме того, осужденные пожаловались на слишком маленькие камеры. В камерах содержалось по 3-4 человека, при этом отсутствовала приточная вентиляция, летом было душно и очень влажно, «что причиняло физические страдания, и, по мнению истцов, приравнивается к пыткам, насилию, издевательствам», - отмечается в материалах дела.

Отсутствие в камерах мебели (тумбочки для личных вещей и продуктов) также нарушало права административных истцов, в связи с чем, им приходилось хранить личные вещи под кроватью и около умывальника.

«Администрация учреждения принуждала истцов брить голову наголо, что причиняло им дискомфорт, физическую боль, чувство ущербности. По мнению административных истцов, указанные нарушения носили самопроизвольный, дискриминирующий и унизительный характер».

В камерах, где содержались осужденные, отсутствовала приватность туалета – унитаз не был отгорожен, велось наблюдение через глазок камерной двери, а также через системы круглосуточного видеонаблюдения. Посещение туалета причиняло истцам серьезные неудобства, так как они ощущали постоянное наблюдение за собой. По их мнению, отсутствие приватности туалета недопустимо в современном цивилизованном обществе и противоречит нормам закона. Установленная в 2016 году перегородка высотой один метр также не обеспечивала надлежащей приватности в туалете, так как отсутствовала дверца кабинки.

«Вышеуказанные физические страдания и лишения истец №1 переносил в течение 92 месяцев, второй - 104 месяца, третий - 240 месяцев, четвертый - 94 месяца».

Истцы посчитали справедливым взыскать компенсацию морального вреда, исходя из расчета по МРОТ (15 279,00 рублей) за каждый месяц пребывания.

Суд, исследовав материалы, представленные ответчиком – ФСИН Оренбургской области, пришел к выводу, что некоторые жалобы заключенных обоснованы.

Так, представители ФСИН не смогли доказать, что обеспечивают осужденных горячей водой.

«Доказательства того, что горячая вода для гигиенических целей, уборки камеры и т.д., выдавалась ежедневно в установленное время с учетом потребности, не представлены. Таким образом, требования административных истцов о ненадлежащих условиях содержания, вследствие отсутствия горячего водоснабжения, следует признать обоснованными».

Также суд согласился с осужденными в части жалоб на туалетные кабины.

«Судебная коллегия полагает, что перегородка высотой 1 м, разделяющая санитарный узел и остальное пространство камеры, не обеспечивала приватность при пользовании туалетом».

В итоге Верховный суд Бурятии постановил взыскать из казны Российской Федерации в пользу осужденных компенсации в размере 30 000, 60 000, 50 000 и 80 000 рублей соответственно.



Фото: "Номер один"