Общество 10.01.2024 в 16:52

Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»

Супруги, воспитавшие 22 ребенка, дадут старт Году семьи вместе с другими участниками форума
A- A+
Текст: Номер один
Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»
Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» откроет Год семьи. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, мероприятие стартует с 19 января на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Участниками форума «Родные-Любимые» станут более 1000 человек — семьи, внесшие значительный вклад в развитие России. Бурятию представит семья Гармаевых из Курумканского района, воспитавшая 22 ребенка. Напомним, 29 декабря 2023 года глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Сергею Мунхоевичу и Валентине Зориктуевне Гармаевым медаль «За верность родительскому долгу». Супруги воспитали двух родных сыновей и 20 приемных детей, сообщили в правительстве республики.

В рамках форума состоится конкурс семейных династий — все члены семей примут участие в соревнованиях, пройдут творческие встречи, мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности.

Кроме того, в рамках Года семьи планируются чествование родителей, награжденных званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года», а также торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

В России 2024 год объявлен Нодом семьи. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Главой оргкомитета, который будет заниматься всеми вопросами, назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
семья Год семьи форум

Все новости

Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии
10.01.2024 в 17:11
Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»
10.01.2024 в 16:52
Заключенные из Бурятии отсудили у ФСИН компенсации за плохие условия в камерах
10.01.2024 в 16:47
Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных
10.01.2024 в 16:23
В Улан-Удэ таксист украл у горожанина портативный гараж
10.01.2024 в 15:44
Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД
10.01.2024 в 15:43
Глава Бурятии объявил о завершении реконструкции дамбы в Улан-Удэ
10.01.2024 в 15:01
Доехать из Улан-Удэ в Курумкан теперь можно на «Ютонге»
10.01.2024 в 14:24
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома сами задержали вора
10.01.2024 в 13:59
В Бурятии жительницу Кяхты втянули в «отельеры» и обворовали
10.01.2024 в 13:31
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии
Страна готовится к выборам депутатов парламента
10.01.2024 в 17:11
Заключенные из Бурятии отсудили у ФСИН компенсации за плохие условия в камерах

Мужчинам не понравилось бритье головы и отсутствие горячей воды

10.01.2024 в 16:47
Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных
Около 50 из них касались нарушений правил выпаса скота
10.01.2024 в 16:23
Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД
В акции приняли участие железнодорожники Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тайшета и Вихоревки
10.01.2024 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru