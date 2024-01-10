Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»

Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» откроет Год семьи. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, мероприятие стартует с 19 января на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.Участниками форума «Родные-Любимые» станут более 1000 человек — семьи, внесшие значительный вклад в развитие России. Бурятию представит семья Гармаевых из Курумканского района, воспитавшая 22 ребенка. Напомним, 29 декабря 2023 года глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Сергею Мунхоевичу и Валентине Зориктуевне Гармаевым медаль «За верность родительскому долгу». Супруги воспитали двух родных сыновей и 20 приемных детей, сообщили в правительстве республики.В рамках форума состоится конкурс семейных династий — все члены семей примут участие в соревнованиях, пройдут творческие встречи, мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности.Кроме того, в рамках Года семьи планируются чествование родителей, награжденных званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года», а также торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.В России 2024 год объявлен Нодом семьи. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Главой оргкомитета, который будет заниматься всеми вопросами, назначена вице-премьер Татьяна Голикова.Фото: egov-buryatia.ru