Общество 11.01.2024 в 09:18

В 15 селах Бурятии в этом году появится мобильная связь

Базовые станции установят по программе устранения цифрового неравенства
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Текст: Андрей Константинов
В 15 селах Бурятии в этом году появится мобильная связь
В 2024 году мобильная связь появится в 15 населенных пунктах Бурятии. Как сообщили в республиканском Минтрансе, это улус Бургастай (Селенгинский район), улус Шулута (Заиграевский район), село Харацай (Закаменский район), поселки Усть-Джилинда, Уакит и Варваринский (Баунтовский район), улус Алцак и село Цаган-Усун (Джидинский район), село Леоновка (Кижингинский район), поселок Соболиха (Прибайкальский район), село Узкий Луг (Бичурский район), села Елань и Красный Яр (Кабанский район), улус Нарсата (Мухоршибирский район) и село Бодон (Баргузинский район).
 
Как пояснили в министерстве, на решение, где в первую очередь появится мобильная связь, повлияло мнение жителей Бурятии, проголосовавших на Едином портале госуслуг в прошлом году. В опросе приняли участие 4500 жителей республики.
 
Базовые станции устанавливают по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), разработанной для населенных пунктов численностью от 100 до 500 жителей.

Фото: Минтранс Бурятии
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