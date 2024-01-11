В Улан-Удэ медсестра восстановила страховую выплату за «корону» через суд

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по обращению медицинского работника. Установлено, что медсестра лечебного учреждения при исполнении трудовых обязанностей по уходу за больными заразилась новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).Вопреки требованиям законодательства региональное отделение Фонда социального страхования отказало ей в выплате единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием.В целях защиты прав медика прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании отделения фонда устранить данные нарушения.Советский районный суд Улан-Удэ иск удовлетворил, обязал выплатить медицинскому работнику 68 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.Законность решения проверена судом апелляционной инстанции. Вопреки требованиям законодательства региональное отделение Фонда социального страхования отказало ей в выплате единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием.Исполнение решения контролируется прокуратурой.Фото: egov-buryatia.ru