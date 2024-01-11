Бурятия установила три рекорда по урожайности

По итогам 2023 года Бурятии поставила три исторических рекорда по урожайности, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.«По зерновым культурам урожайность составила 20,7 ц/га, по картофелю - 150 ц/га, урожайность овощей открытого грунта - 314,1 ц/га. Также мы занимаем 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место в России по темпам роста производства мяса. По производству мяса, включая говядину, баранину и свинину, мы уже на 2-м месте в ДФО», - сообщил Алексей Цыденов.Говоря о причинах столь высоких достижений, глава Бурятии отметил, что в республике реализуются различные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства.«Но, в первую очередь, спасибо нашим труженикам села, фермерам, сельхозпроизводителям за труд и за стремление к результату», - сказал он.Фото: соцсети Алексея Цыденова