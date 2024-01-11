Общество 11.01.2024 в 10:22

Бурятия установила три рекорда по урожайности

Также республика вышла на 2-е место по производству мяса в ДФО
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия установила три рекорда по урожайности
По итогам 2023 года Бурятии поставила три исторических рекорда по урожайности, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

«По зерновым культурам урожайность составила 20,7 ц/га, по картофелю - 150 ц/га, урожайность овощей открытого грунта - 314,1 ц/га. Также мы занимаем 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место в России по темпам роста производства мяса. По производству мяса, включая говядину, баранину и свинину, мы уже на 2-м месте в ДФО», - сообщил Алексей Цыденов.

Говоря о причинах столь высоких достижений, глава Бурятии отметил, что в республике реализуются различные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства.

«Но, в первую очередь, спасибо нашим труженикам села, фермерам, сельхозпроизводителям за труд и за стремление к результату», - сказал он.

Фото: соцсети Алексея Цыденова
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сельское хозяйство

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