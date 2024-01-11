Дома на ул. Бабушкина в Улан-Удэ обещают сдать до конца февраля

Жилая застройка по ул. Бабушкина в Улан-Удэ будет сдана в эксплуатацию до конца февраля. Об этом сообщили на совещании, которое провел зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как рассказали в Минстрое, зампред вызвал руководителя «Бургражданстроя» Владимира Хусаева для выяснения причин и решения проблем, которые повлияли на задержку ввода в эксплуатацию домов по ул. Бабушкина.Как пояснил Владимир Хусаев, на низкие темпы работ повлияли холодные температуры, когда проблематично было вести техприсоединение к сетям.«Из-за большого объема работ были задержки и проблемы по подключению наших домов к тепловым и электросетям. Сейчас мы отрабатываем по заключенным договорам по теплу, электроэнергии», - сказал он.Застройщик пообещал, что подготовка к сдаче жилого объекта будет вестись ускоренными темпами. Евгений Луковников дал поручение завершить строительство домов уже к середине февраля.«Монтаж системы отопления в квартирах организован, центральные стояки находятся на циркуляции, то есть тепло подключено в домах. В конце прошлого года закончен полный монтаж электроподстанций, сейчас проходит процедура по переводу этих объектов на постоянную схему электроснабжения», - отметил зампред.Кроме того, «Бургражданстрой» провел собрание с дольщиками, где им объяснили ситуацию.«График производства работ определен застройщиком. Застройщик показал документы, где у него со всеми субподрядными организациями оговорено это все. Есть большая уверенность, что в установленные сроки строительство объекта будет завершено», - сообщил на совещании руководитель государственной службы строительного и жилищного надзора Николай Павлюк.Сегодня на объектах ведется монтаж лифтов. Батареи в квартирах установлены, тепловой контур создан. Кроме отопления и водоснабжения начнется наладка системы вентиляции. Все работы планируется сдать Госстройжилнадзору уже к середине февраля.Фото: Минстрой Бурятии