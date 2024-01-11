Перевозки пассажиров на ВСЖД в 2023 году выросли на 5,4%

В 2023 году с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 12 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Из них в дальнем следовании перевезено 2,7 млн пассажиров (+9,6%), в пригородном сообщении – 9,2 млн пассажиров (+ 4,2%).Пассажирооборот на ВСЖД за двенадцать месяцев 2023 года увеличился на 7,5% к уровню прошлого года и составил более 3 млрд пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе – декабре составил 390 млн пасс-км (+6 %), в дальнем следовании – 2,6 млрд пасс-км (+ 7,7 %).В декабре 2023 года перевезено 892 тыс. пассажиров, что на 3,1% больше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период 2022 года.Фото: company.rzd.ru