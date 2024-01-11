В Бурятии работникам лесхоза задержали зарплату

Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе лесхоза в Баргузинском районе.«Установлено, что работодатель не выплатил в установленный трудовым законодательством срок заработную плату за октябрь 2023 года 32 работникам учреждения. Задолженность по оплате труда составила 420 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена. Также работникам произведен перерасчет за каждый день просрочки выплаты.За задержку выплаты зарплаты руководитель лесхоза привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»