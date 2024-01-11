Общество 11.01.2024 в 11:31
В Бурятии работникам лесхоза задержали зарплату
Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе лесхоза в Баргузинском районе.
«Установлено, что работодатель не выплатил в установленный трудовым законодательством срок заработную плату за октябрь 2023 года 32 работникам учреждения. Задолженность по оплате труда составила 420 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.
После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена. Также работникам произведен перерасчет за каждый день просрочки выплаты.
За задержку выплаты зарплаты руководитель лесхоза привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что работодатель не выплатил в установленный трудовым законодательством срок заработную плату за октябрь 2023 года 32 работникам учреждения. Задолженность по оплате труда составила 420 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.
После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате была погашена. Также работникам произведен перерасчет за каждый день просрочки выплаты.
За задержку выплаты зарплаты руководитель лесхоза привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Фото: «Номер один»
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