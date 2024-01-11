Общество 11.01.2024 в 11:34

В Улан-Удэ задержан похититель деталей с локомотива

Горожанин решил украсть это оборудование с территории предприятия железной дороги
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан похититель деталей с локомотива
В Улан-Удэ к уголовной ответственности привлечен 33-летний ранее судимый за кражу местный житель, который с локомотива, находившегося на подъездном пути к предприятию железной дороги, похитил детали железнодорожного назначения с целью дальнейшей реализации в пункт приема металла, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
  
Злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. С места происшествия, помимо похищенных шунтов тягового трансформатора и наконечников, изъяты плоскогубцы, четыре гаечных ключа и фрагмент свечи. Стоимость оборудования превысила 46 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

Фото: company.rzd.ru
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