В Улан-Удэ задержан похититель деталей с локомотива

В Улан-Удэ к уголовной ответственности привлечен 33-летний ранее судимый за кражу местный житель, который с локомотива, находившегося на подъездном пути к предприятию железной дороги, похитил детали железнодорожного назначения с целью дальнейшей реализации в пункт приема металла, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспортеЗлоумышленник был задержан с поличным сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. С места происшествия, помимо похищенных шунтов тягового трансформатора и наконечников, изъяты плоскогубцы, четыре гаечных ключа и фрагмент свечи. Стоимость оборудования превысила 46 тыс рублей.Возбуждено уголовное дело.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.Фото: company.rzd.ru