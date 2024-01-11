Общество 11.01.2024 в 12:50
В монгольском Замын-Ууд будет создан международный сухой порт
Это расширит перспективы «южного хода» Транссиба и ЖДПП Наушки
Текст: Номер один
Правительство Монголии приняло решение о создании сухого порта международного значения в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь на базе Регионального логистического центра, сообщает МОНЦАМЭ.
Вице-премьеру, министру экономики и развития Ч.Хурэлбаатару и министру финансов Б.Жавхлану поручено подготовить смету средств, необходимых для разработки технико-экономического обоснования и проектирования сухого порта, а министру дорожно-транспортного развития С.Бямбацогту поручено завершить технико-экономическое обоснование и проектирование во втором квартале этого года.
Также главам соответствующих министерств поручено провести переговоры с иностранными и отечественными партнерами об инвестициях и совместном использовании порта.
Замын-Удд – это конечная точка ветки Улан-Удэ-Наушки-Улан-Батор-КНР на территории Монголии. Ветка сокращает путь от Транссиба до Пекина на 1000 км. В свете планов правительства Монголии перспективы развития «южного хода» Транссиба и ЖДПП Наушки приобретают новые масштабы.
Как сообщал «Номер один», по сравнению с прошлым годом грузооборот ЖДПП Наушки увеличился на треть. В среднем за сутки таможенники оформляют здесь по 15 железнодорожных составов, а в дни пиковой нагрузки – более 20.
По словам начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Сергея Гробова, пункт пропуска Наушки входит в приоритетные пункты пропуска, которые формируют более 80 % международного грузооборота Российской Федерации и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. В регионе деятельности Бурятской таможни это более 90 % от всего международного грузооборота.
Он подчеркнул, что в настоящий момент ЖДПП Наушки отведена роль государственного значения – быть одним из пунктов большого «Разворота на Восток». Станция имеет особое расположение, являясь единственным крупным железнодорожным пунктом пропуска (ЖДПП) на всем российско-монгольском участке государственной границы РФ. По расчетам специалистов, к 2025 году через станцию Наушки ожидается рост грузопотока до 15 млн тонн, что почти в два раза больше современных показателей, а к 2030 году - до 20 млн.
Увеличение грузооборота потребует как проведение модернизации территории и помещений пункта пропуска, так и сокращения сроков оформления товаров без снижения качества представляемых услуг и контроля. Таможенный пост ЖДПП Наушки неоднократно являлся и является участником пилотных проектов применения передовых цифровых и автоматических технологий в таможенной практике.
Особенно активно эти технологии применяются при помещении товаров под процедуру таможенного транзита – за 10 месяцев более 93 % транзитных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, т.е. без участия инспектора, и более 84 % - выпущены в автоматизированном режиме. Для физических лиц реализована возможность подачи пассажирских таможенных деклараций в электронном виде через портал Госуслуги.
Сергей Гробов отметил, что развитие пункта пропуска будет способствовать наращиванию провозных мощностей Восточного полигона, укреплению торгово-экономических связей, развитию традиционно дружественных взаимовыгодных экономических отношений между Россией, Монголией и Китаем.
Фото: montsame.mn
Вице-премьеру, министру экономики и развития Ч.Хурэлбаатару и министру финансов Б.Жавхлану поручено подготовить смету средств, необходимых для разработки технико-экономического обоснования и проектирования сухого порта, а министру дорожно-транспортного развития С.Бямбацогту поручено завершить технико-экономическое обоснование и проектирование во втором квартале этого года.
Также главам соответствующих министерств поручено провести переговоры с иностранными и отечественными партнерами об инвестициях и совместном использовании порта.
Замын-Удд – это конечная точка ветки Улан-Удэ-Наушки-Улан-Батор-КНР на территории Монголии. Ветка сокращает путь от Транссиба до Пекина на 1000 км. В свете планов правительства Монголии перспективы развития «южного хода» Транссиба и ЖДПП Наушки приобретают новые масштабы.
Как сообщал «Номер один», по сравнению с прошлым годом грузооборот ЖДПП Наушки увеличился на треть. В среднем за сутки таможенники оформляют здесь по 15 железнодорожных составов, а в дни пиковой нагрузки – более 20.
По словам начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Сергея Гробова, пункт пропуска Наушки входит в приоритетные пункты пропуска, которые формируют более 80 % международного грузооборота Российской Федерации и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. В регионе деятельности Бурятской таможни это более 90 % от всего международного грузооборота.
Он подчеркнул, что в настоящий момент ЖДПП Наушки отведена роль государственного значения – быть одним из пунктов большого «Разворота на Восток». Станция имеет особое расположение, являясь единственным крупным железнодорожным пунктом пропуска (ЖДПП) на всем российско-монгольском участке государственной границы РФ. По расчетам специалистов, к 2025 году через станцию Наушки ожидается рост грузопотока до 15 млн тонн, что почти в два раза больше современных показателей, а к 2030 году - до 20 млн.
Увеличение грузооборота потребует как проведение модернизации территории и помещений пункта пропуска, так и сокращения сроков оформления товаров без снижения качества представляемых услуг и контроля. Таможенный пост ЖДПП Наушки неоднократно являлся и является участником пилотных проектов применения передовых цифровых и автоматических технологий в таможенной практике.
Особенно активно эти технологии применяются при помещении товаров под процедуру таможенного транзита – за 10 месяцев более 93 % транзитных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, т.е. без участия инспектора, и более 84 % - выпущены в автоматизированном режиме. Для физических лиц реализована возможность подачи пассажирских таможенных деклараций в электронном виде через портал Госуслуги.
Сергей Гробов отметил, что развитие пункта пропуска будет способствовать наращиванию провозных мощностей Восточного полигона, укреплению торгово-экономических связей, развитию традиционно дружественных взаимовыгодных экономических отношений между Россией, Монголией и Китаем.
Фото: montsame.mn
ТегиРоссия КНР Монголия сухой порт