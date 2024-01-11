Общество 11.01.2024 в 13:47

Жители Бурятии отправили более 900 бесплатных посылок в зону СВО

Всего Почта России обработала по всей стране более 160 000 таких отправлений
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Жители Бурятии отправили более 900 бесплатных посылок в зону СВО
Жители Бурятии с мая по декабрь 2023 года отправили 935 бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО. Всего за восемь месяцев с начала акции Почта России обработала по всей стране более 160 000 таких отправлений, сообщили в ее пресс-службе.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. Такие посылки компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

При приёме такой посылки сотрудник почты проверяет её содержимое, взвешивает отправление и при необходимости оформляет отправку в нескольких коробках. Посылки со всей страны попадают в логистический центр в Москве. Там Почта России передает их представителям минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Фото: Почта России
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