Общество 11.01.2024 в 14:47
«Помогите, я в рабстве»
Новосибирцы получили чеки с пугающей надписью. Что за ней стоит?
Текст: Номер один
«Помогите, я в рабстве», - чек с таким пугающим сообщением в новогодние праздники получила клиентка одного из кафе на новосибирском Гастрокорте. Фото чека разлетелось по соцсетям. В комментариях пишут, что такую историю связывают с Гастрокортом не в первый раз.
Такой же чек, как оказалось, за пять месяцев до этого случая там же получала жительница Новосибирска Алина:
- Мы с моим другом были на Гастрокорте 12 августа, покупали коктейль в одном из баров. Чек нам прикрепили прямо на стаканчик. Я пошла за столик, посмотрела чек, а там надпись: «Помогите, я в рабстве». Я переглянулась с другом, мы решили, что это шутка кассира. Так как напитки мне не очень понравились, больше я туда не ходила. Но сейчас понимаю, что все-таки надо было подойти к администрации бара, разобраться, что произошло.
Разобраться, что происходит в этом кафе, теперь пытается и полиция: там начали проверку. А юристы предупреждают: неприятности ждут и сам бар, и человека, по чьей вине на чеке появилась пугающая просьба.
- Вмешательство в фискальную память кассового аппарата (данные, которые хранятся на специальном накопителе аппарата) категорически запрещено! Бар явно ждет проверка налоговой службы, за это нарушение владельцев, скорее всего, оштрафуют (штраф - до 10 тысяч рублей. - Ред.). Эти средства бар потом сможет взыскать с нарушителя, по чьей вине появилась надпись. Кроме того, владельцы заведения могут подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, раз информация разошлась по соцсетям. И потребовать с нарушителя компенсацию, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Константин Зиновьев.
Кто может менять надпись на чеке?
Но как вообще могла появиться просьба о помощи? Кто ее оставил? Официант? Ответить на этот вопрос мы попросили Елену - она почти 10 лет отработала заместителем директора одного из кафе, а стаж в сфере общепита - 20 лет:
- Когда в организации подключают кассовый аппарат, мастер-установщик вводит туда все данные об организации (название, ИНН и т. д.), стоимость блюд (или товаров). Далее с помощью специальных кодов все эти данные, а также данные обо всех выбитых чеках, передаются оператору фискальных данных. А затем - в налоговую службу. Никто из сотрудников кафе или бара по своему усмотрению не может изменить вид чека: только с помощью специальной магнитной карты сформировать счет.
- Но ведь кто-то же надпись изменил…
- Значит, был какой-то намеренный взлом кассового аппарата. Возможно, чья-то злая шутка.
С этой версией согласен и Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН:
- Кассовые аппараты подключены к интернету, и взломать их через Сеть вполне реально с помощью вредоносных программ. Хотя о том, чтобы кто-то из хакеров оставлял подобные надписи на чеке, я слышу впервые.
Пиар или конкуренты?
Была у комментаторов и версия о том, что так решили попиариться сами владельцы бара. Но Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов, с этим выводом не согласен.
- У бара, который находится на фуд-корте, смысла в таком пиаре нет. Во-первых, сама организация и так находится в точке, куда постоянно приходят клиенты. Дополнительно создавать шумиху, чтобы кто-то специально их искал, нет нужды. Во-вторых, ни один бизнесмен не захочет, чтобы к нему с проверкой нагрянула налоговая. В этой версии просто нет логики.
- А может, конкуренты специально решили доставить бару неприятности?
- Опять же не вижу выгоды. Услуги хакера явно стоят в разы больше, чем возможная разница в несколько тысяч рублей в ежедневной выручке. Моя версия другая: какой-то хакер просто на спор перед друзьями решил повыпендриваться и показать, что он умеет. Ну или конкретно этот бар чем-то обидел хакера, вот он и решил так пошутить.
Действительно ли это так, теперь предстоит разобраться полиции. В самом баре от комментариев отказались.
Записки спасали жизни
Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по городу Москве, вспоминает, что записки с просьбой о помощи несколько раз спасали жизни. Поэтому воспринимать их за шутку не стоит:
- Правда, писали их от руки с обратной стороны чека, но текст был примерно тот же. Потом выяснялось, что люди действительно были в беде. Схема была примерно одна и та же: на них вешали несуществующий долг (к примеру, что якобы они украли огромную сумму из кассы) и заставляли отрабатывать, держали как рабов. Примерно такие схемы были раскрыты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.
Такой чек посетительница получила в новогодние праздники. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Такой же чек, как оказалось, за пять месяцев до этого случая там же получала жительница Новосибирска Алина:
- Мы с моим другом были на Гастрокорте 12 августа, покупали коктейль в одном из баров. Чек нам прикрепили прямо на стаканчик. Я пошла за столик, посмотрела чек, а там надпись: «Помогите, я в рабстве». Я переглянулась с другом, мы решили, что это шутка кассира. Так как напитки мне не очень понравились, больше я туда не ходила. Но сейчас понимаю, что все-таки надо было подойти к администрации бара, разобраться, что произошло.
Разобраться, что происходит в этом кафе, теперь пытается и полиция: там начали проверку. А юристы предупреждают: неприятности ждут и сам бар, и человека, по чьей вине на чеке появилась пугающая просьба.
- Вмешательство в фискальную память кассового аппарата (данные, которые хранятся на специальном накопителе аппарата) категорически запрещено! Бар явно ждет проверка налоговой службы, за это нарушение владельцев, скорее всего, оштрафуют (штраф - до 10 тысяч рублей. - Ред.). Эти средства бар потом сможет взыскать с нарушителя, по чьей вине появилась надпись. Кроме того, владельцы заведения могут подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, раз информация разошлась по соцсетям. И потребовать с нарушителя компенсацию, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Константин Зиновьев.
Кто может менять надпись на чеке?
Но как вообще могла появиться просьба о помощи? Кто ее оставил? Официант? Ответить на этот вопрос мы попросили Елену - она почти 10 лет отработала заместителем директора одного из кафе, а стаж в сфере общепита - 20 лет:
- Когда в организации подключают кассовый аппарат, мастер-установщик вводит туда все данные об организации (название, ИНН и т. д.), стоимость блюд (или товаров). Далее с помощью специальных кодов все эти данные, а также данные обо всех выбитых чеках, передаются оператору фискальных данных. А затем - в налоговую службу. Никто из сотрудников кафе или бара по своему усмотрению не может изменить вид чека: только с помощью специальной магнитной карты сформировать счет.
- Но ведь кто-то же надпись изменил…
- Значит, был какой-то намеренный взлом кассового аппарата. Возможно, чья-то злая шутка.
С этой версией согласен и Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН:
- Кассовые аппараты подключены к интернету, и взломать их через Сеть вполне реально с помощью вредоносных программ. Хотя о том, чтобы кто-то из хакеров оставлял подобные надписи на чеке, я слышу впервые.
Пиар или конкуренты?
Была у комментаторов и версия о том, что так решили попиариться сами владельцы бара. Но Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов, с этим выводом не согласен.
- У бара, который находится на фуд-корте, смысла в таком пиаре нет. Во-первых, сама организация и так находится в точке, куда постоянно приходят клиенты. Дополнительно создавать шумиху, чтобы кто-то специально их искал, нет нужды. Во-вторых, ни один бизнесмен не захочет, чтобы к нему с проверкой нагрянула налоговая. В этой версии просто нет логики.
- А может, конкуренты специально решили доставить бару неприятности?
- Опять же не вижу выгоды. Услуги хакера явно стоят в разы больше, чем возможная разница в несколько тысяч рублей в ежедневной выручке. Моя версия другая: какой-то хакер просто на спор перед друзьями решил повыпендриваться и показать, что он умеет. Ну или конкретно этот бар чем-то обидел хакера, вот он и решил так пошутить.
Действительно ли это так, теперь предстоит разобраться полиции. В самом баре от комментариев отказались.
Записки спасали жизни
Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по городу Москве, вспоминает, что записки с просьбой о помощи несколько раз спасали жизни. Поэтому воспринимать их за шутку не стоит:
- Правда, писали их от руки с обратной стороны чека, но текст был примерно тот же. Потом выяснялось, что люди действительно были в беде. Схема была примерно одна и та же: на них вешали несуществующий долг (к примеру, что якобы они украли огромную сумму из кассы) и заставляли отрабатывать, держали как рабов. Примерно такие схемы были раскрыты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.
Такой чек посетительница получила в новогодние праздники. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»