Многодетные семьи Дальнего Востока освободят от налога на жилье

Президент России Владимир Путин в ходе визита в регионы Дальневосточного федерального округа поддержал ряд предложений по введению новых мер поддержки многодетных семей.Так, отец пятерых детей с Чукотки высказал пожелание освободить многодетные семьи от налога на единственное жилье – и родителей, и детей.– Если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока – на мой взгляд, это не такие уж большие деньги и для федерального бюджета. И федеральный бюджет, конечно, мог бы поддержать соответствующие уровни бюджетной системы, чтобы обеспечить эту льготу. Только что, прямо только что закончил разговор с министром финансов. Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета проработать. Думаю, что в ближайшее время решение будет принято, – сказал Владимир Путин.Положительный ответ услышал и еще один многодетный отец из Анадыря, который попросил ввести дополнительную выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.– Нужно распространять эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, – отметил президент. – Соответствующее поручение правительству, Минфину и региональным властям сформулирую. Коллеги всё проработают, и в ближайшие несколько месяцев решение будет принято.Идею другого многодетного отца об использовании материнского капитала на приобретение автомобиля президент не поддержал, но предложил альтернативное решение вопроса: поручил правительству России и федеральному министерству промышленности проработать вопрос введения льготы на приобретение автомобиля для многодетных семей на Дальнем Востоке.Как напомнили в пресс-службе правительства Бурятии, в рамках демографического развития на Дальнем Востоке уже работает ряд специальных мер поддержки, введенных по поручениям президента России.Так, с 2019 года единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка получили более 14,6 тысяч жителей Бурятии на общую сумму 387 млн рублей. Свыше 9,4 тысяч семей получили 1,7 млрд рублей регионального «дальневосточного» материнского капитала. «Дальневосточную» ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка в 2019 году родители получили на 3,1 тысячи детей в общем на 268 млн рублей. В 2020 году – 964 млн рублей на 7,6 тысяч детей, в 2021 году – 1,7 млрд рублей на 12,7 тысяч детей, в 2022 году – 2,4 млрд рублей на 16,8 тысяч детей, в 2023 году – почти 1,5 млрд рублей на 12,1 тысяч детей.Также на сегодняшний день (с 2019 по 2023 годы) в Бурятии заключено 3245 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». Общая площадь всех предоставленных земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» составила 3654 га. В Бурятии кредитными организациями с начала действия программы «Дальневосточная ипотека» – с 2020 года – было заключено 9344 договоров на общую сумму 31 млрд рублей.Фото: pixabay.com