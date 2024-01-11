Общество 11.01.2024 в 15:47

Экс-президент Монголии выступил против нового закона об иностранных инвесторах

Халтмаагийн Баттулга считает его противоречащим интересам государства
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Текст: Чингис Шоноев
Экс-президент Монголии выступил против нового закона об иностранных инвесторах
Бывший глава монгольского государства Халтмаагийн Баттулга передал спикеру Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавын Занданшатару обращение с протестом против нового закона о зарубежных инвесторах и просьбой обсудить законопроект после предстоящих летом выборов и опросов населения.

«Спикер парламента принял обращение пятого президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, который выступил против законопроекта об иностранных инвесторов и призвал обсудить его после выборов и опросов общественности. Обращение бывшего главы монгольского государства будет обсуждаться на заседаниях партийных фракций», – говорится в сообщение парламентской пресс-службы.

Она опубликовала полный текст обращения экс-президента, который считает, что доработанный законопроект «Об иностранных инвестициях», готовящийся к рассмотрению парламентом, не отвечает коренным интересам Монголии и каждого монгола.

«Основное требование к инвесторам в действующем законе – вложение не менее $100 тыс. Убрав этот порог, правительство Монголии не будет иметь права определять размер инвестиций для иностранных инвесторов и предъявлять им требования. А вице-премьер по экономике и министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар инициировал закон, по которому иностранные инвесторы смогут определять размер инвестиций по своему усмотрению и вносить даже один тугрик», – написал Халтмаагийн Баттулга.

По его мнению, после принятия этого закона зарубежные инвесторы могут получить вид на жительство для своей семьи и будут пользоваться привилегиями, которые недоступны гражданам Монголии. В частности, согласно статье 7.1.1 законопроекта, иностранный инвестор имеет право «самостоятельно выбирать форму и размер инвестиций, место и регион инвестирования и самостоятельно принимать соответствующие решения».

«Кроме того, иностранный инвестор может получить выбранную землю на срок от 15 до 60 лет, как указано в статье 16.1.1 законопроекта, и продлить этот срок один раз на 40 лет. Монголы издавна считали, что земля – это основа государства. Ни при каких обстоятельствах нельзя давать землю в качестве бонуса», – обратился к парламенту экс-президент.

Он выразил опасение, что иностранные инвесторы со своими семьями, получив землю на срок до 100 лет, постепенно создадут свои поселения.

«Соответствует ли это нашей национальной безопасности и фундаментальным интересам? Законопроект Хурэлбаатара касается не иностранных капиталовложений в Монголию, а иностранцев. Демократический Союз Монголии заявляет, что будет бороться вместе с народом за защиту земли», – говорится в конце обращения Халтмаагийн Баттулги – члена оппозиционной Демократической партии.

Также он предложил вернуться к этому законопроекту после летних выборов в парламент, когда число депутатов увеличится с 76 до 126 человек и к правящей Народной партии добавятся несколько малых партий.

Фото: «Номер один»
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