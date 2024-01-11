Общество 11.01.2024 в 16:25

Бурятские таможенники пресекли нелегальный ввоз в РФ партии гаджетов

Турист, следовавший из Монголии в Иркутск, спрятал под одеждой 22 смартфона Apple и Samsung
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Текст: Номер один
Бурятские таможенники пресекли нелегальный ввоз в РФ партии гаджетов
Бурятские таможенники обнаружили 22 смартфона Apple и Samsung под одеждой у гражданина Монголии, прибывшего на автомобиле в пункт пропуска Кяхта. Внимание инспекторов привлекла неестественно сидящая на нем куртка, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

На вопросы таможенников мужчина заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования, однако в ходе досмотра выяснилось, что под одеждой у него спрятаны бывшие в употреблении мобильные устройства. Часть он спрятал на талии, подвязав национальным матерчатым поясом бус, а оставшиеся гаджеты положил в карманы куртки.

Количество и оценочная стоимость смартфонов, превышающая 850 тыс рублей, указывают, что это коммерческая партия. Мужчина пояснил, что направляется из Улан-Батора в Иркутск в туристических целях, а мобильные устройства везет для знакомых.

Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля) и передала в суд, по решению которого вынесено постановление о наказании в виде конфискации товара и обращении его в федеральную собственность.

Фото: Бурятская таможня
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