Бурятские таможенники пресекли нелегальный ввоз в РФ партии гаджетов

Бурятские таможенники обнаружили 22 смартфона Apple и Samsung под одеждой у гражданина Монголии, прибывшего на автомобиле в пункт пропуска Кяхта. Внимание инспекторов привлекла неестественно сидящая на нем куртка, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.На вопросы таможенников мужчина заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования, однако в ходе досмотра выяснилось, что под одеждой у него спрятаны бывшие в употреблении мобильные устройства. Часть он спрятал на талии, подвязав национальным матерчатым поясом бус, а оставшиеся гаджеты положил в карманы куртки.Количество и оценочная стоимость смартфонов, превышающая 850 тыс рублей, указывают, что это коммерческая партия. Мужчина пояснил, что направляется из Улан-Батора в Иркутск в туристических целях, а мобильные устройства везет для знакомых.Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля) и передала в суд, по решению которого вынесено постановление о наказании в виде конфискации товара и обращении его в федеральную собственность.Фото: Бурятская таможня