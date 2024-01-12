Общество 12.01.2024 в 09:25

В Бурятии осужден убийца, пытавшийся свалить вину на вдову жертвы

Он пообещал ей за самооговор нанять адвоката, но следствие разобралось в комбинации
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Текст: Номер один
В Бурятии осужден убийца, пытавшийся свалить вину на вдову жертвы
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в совершении убийства, от которого пытался откреститься, сообщили в покуратуре республики.

Судом установлено, что в августе прошлого года 36-летний мужчина улуса Санага, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанес ножом несколько ударов в грудь своего знакомого, от чего тот скончался на месте.

После чего виновный уговорил супругу погибшего сознаться в совершении этого убийства, пообещав ей нанять адвоката. Желая помочь, женщина оговорила себя. На основании собранных доказательств ее причастность к совершению преступления была опровергнута.

Закаменский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: «Номер один»
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