Общество 12.01.2024 в 09:25
В Бурятии осужден убийца, пытавшийся свалить вину на вдову жертвы
Он пообещал ей за самооговор нанять адвоката, но следствие разобралось в комбинации
Текст: Номер один
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в совершении убийства, от которого пытался откреститься, сообщили в покуратуре республики.
Судом установлено, что в августе прошлого года 36-летний мужчина улуса Санага, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанес ножом несколько ударов в грудь своего знакомого, от чего тот скончался на месте.
После чего виновный уговорил супругу погибшего сознаться в совершении этого убийства, пообещав ей нанять адвоката. Желая помочь, женщина оговорила себя. На основании собранных доказательств ее причастность к совершению преступления была опровергнута.
Закаменский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: «Номер один»
Судом установлено, что в августе прошлого года 36-летний мужчина улуса Санага, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанес ножом несколько ударов в грудь своего знакомого, от чего тот скончался на месте.
После чего виновный уговорил супругу погибшего сознаться в совершении этого убийства, пообещав ей нанять адвоката. Желая помочь, женщина оговорила себя. На основании собранных доказательств ее причастность к совершению преступления была опровергнута.
Закаменский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: «Номер один»