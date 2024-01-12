Общество 12.01.2024 в 09:28

В Бурятии назвали самые дорогие вакансии

Самую высокую зарплату предлагают начальнику фабрики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали самые дорогие вакансии
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 3 тысяч актуальных вакансий, открытых в Бурятии, и составили подборку самых «дорогих» и интересных предложений на начло 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего на сегодня на Дальнем Востоке опубликовано более 30 тысяч актуальных вакансий, из которых порядка 41% - высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Так, наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» – 14% предложений о работе с высоким доходом. На втором месте – «Добывающая отрасль» (12% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в республике находятся работодатели из сферы «Металлургия» (6% «дорогих» вакансий в отрасли).

Самую высокую зарплату – от 360 тысяч рублей - предлагают начальнику фабрики. Эта работа вахтовым методом в поселке на границе с Республикой Саха (Якутия). На втором месте – руководитель отдела продаж с зарплатой от 300 тысяч рублей. На третьем месте – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, от 240 тысяч рублей.

ТОП-10 самых «дорогих» вакансий в Бурятии:

- Начальник фабрики, от 360 тысяч рублей на руки.

- Руководитель отдела продаж, от 300 тысяч рублей.

- Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, от 240 тысяч рублей на руки.

- Руководитель направления сантехника в Монголии, от 200 тысяч рублей на руки.

- Начальник юридического отдела, от 200 тысяч рублей на руки.

- Руководитель строительного проекта, от 200 тысяч рублей на руки.

- Директор филиала, от 150 тысяч рублей на руки.

- Программист 1C, от 150 тысяч рублей на руки.

- Директор по развитию бизнеса, от 150 тысяч рублей на руки.

- Водитель служебного автобуса, от 150 тысяч рублей на руки.

Фото: «Номер один»
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