В Бурятии блэкаут едва не стоил предприятию репутации

Бурятское УФАС России рассмотрело обращение улан-удэнской поликлиники о включении в реестр недобросовестных поставщиков победителя торгов на техобслуживание абонентских модулей, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.После подведения итогов запроса котировок поликлиника разместила в ЕИС (Единая информационная система) проект контракта. В установленный законодательством срок, в течение следующего рабочего дня, компания-победитель контракт не подписала, в связи с чем автоматически была признана уклонившейся от заключения контракта.В ходе рассмотрения обращения заказчика было установлено, что в офисе компании произошел перепад напряжения, в результате чего вышло из строя оборудование, обеспечивающее подключение к интернету. В подтверждение компанией был предоставлен акт осмотра и технического освидетельствования оборудования, переписка с арендодателем помещения о сбоях в электроснабжении.При таких обстоятельствах УФАС не усмотрело в действиях победителя торгов умышленного уклонения от заключения контракта и приняло решение не включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков.Фото: pixabay.com