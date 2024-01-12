Общество 12.01.2024 в 09:40

В Бурятии блэкаут едва не стоил предприятию репутации

Победитель торгов вовремя не подписал контракт из-за сбоев в электроснабжении
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В Бурятии блэкаут едва не стоил предприятию репутации
Бурятское УФАС России рассмотрело обращение улан-удэнской поликлиники о включении в реестр недобросовестных поставщиков победителя торгов на техобслуживание абонентских модулей, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.

После подведения итогов запроса котировок поликлиника разместила в ЕИС (Единая информационная система) проект контракта. В установленный законодательством срок, в течение следующего рабочего дня,  компания-победитель контракт не подписала, в связи с чем автоматически была признана уклонившейся от заключения контракта.

В ходе рассмотрения обращения заказчика было установлено, что в офисе компании произошел перепад напряжения, в результате чего вышло из строя оборудование, обеспечивающее подключение к интернету. В подтверждение компанией был предоставлен акт осмотра и технического освидетельствования оборудования, переписка с арендодателем помещения о сбоях в электроснабжении.

При таких обстоятельствах УФАС не усмотрело в действиях победителя торгов умышленного уклонения от заключения контракта и приняло решение не включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото: pixabay.com
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УФАС поставщик блэкаут

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