В Бурятии умер военный, раненый на СВО

Сегодня в Бурятии простятся с уроженцем города Бабушкин Максимом Ткаченко. В августе 2023 года он принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт.Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Максим Ткаченко родился 17 сентября 1981 года в городе Бабушкин. Обучался в Мысовской средней школе №56, закончил ее в 1998 году. После окончания школы был призван в армию, служил в войсках космической разведки в звании сержанта.После окончания службы Максим Ткаченко получил профессию дефектоскописта, но решил пойти по стопам своего отца и работал в пожарной части №27 города Бабушкин.«Коллеги отзываются о Максиме как о добром, отзывчивом человеке. Он всегда ответственно подходил к выполнению служебных обязанностей, был дисциплинированным и внимательным. А ещё он был удивительно скромным и порядочным человеком, никогда не проходил мимо чужой беды, был чутким, участливым, всегда старался всем помочь. Максим увлекался охотой, рыбалкой, хорошо разбирался в технике. Это было не просто хобби, а часть его жизни, которую он любил. Максим занимался спортом, в свое время даже организовал в родном городе спортивный клуб, где приучал молодежь вести активный образ жизни», - рассказали в вайбер-чате.В ходе спецоперации Максим Ткаченко получил осколочное ранение, продолжительное время провел в госпитале в Ростове-на-Дону. В ноябре прошлого года его отправили домой на реабилитацию. 8 января 2024 года внезапно и неожиданно для всех сердце Максима остановилось.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»