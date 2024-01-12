В Бурятии более сотни работников золотодобывающего предприятия не получили расчет после увольнения

Прокуратура Бурятии выявила нарушение трудовых прав работников ООО «Зун Хада» Это золотодобывающее предприятие работало в Окинском районе.«Установлено, что в нарушение трудового законодательства работодатель не выплатил 125 работникам окончательный расчет по заработной плате при их увольнении. В связи этим прокурор района в интересах работников направил в суд иск о взыскании с предприятия денежных средств на общую сумму 6,1 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Тункинский райсуд иск удовлетворил. На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).Фото: «Номер один»