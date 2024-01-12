В Бурятии отремонтировали поврежденный в боях «Тигр»

В Бурятии по просьбе сотрудников Росгвардии, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, отремонтировали бронеавтомобиль «Тигр». Он получил значительные повреждения в ходе боев и был отправлен в республику на восстановление.Как сообщили в правительстве Бурятии, на днях бронеавтомобиль был отправлен в зону СВО, в ближайшее время он поступит на передовую для выполнения боевых задач. Военные поблагодарили главу Бурятии, правительство и неравнодушных жителей республики за оказанную поддержку и помощь.