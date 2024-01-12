Общество 12.01.2024 в 11:00

Традиция отмечать Старый Новый год забывается?

Может быть, но только не у жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
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Текст: Номер один
Традиция отмечать Старый Новый год забывается?
Откуда есть пошел Новый год старый?

Традиция празднования старого Нового года насчитывает немногим более ста лет. В 1918 году большевистское правительство решило перейти с юлианского на западноевропейский, или григорианский календарь. Так появилось два Новых года – новый и старый. Опрос показал, что шесть из десяти россиян имеют представление о происхождении праздника (62%). В том числе верный ответ о смене календаря дают 59%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет результаты опроса о там, как россияне отмечают старый Новый год.

Кто отмечает старый Новый год?..

В этом году отметить старый Новый год планируют больше половины россиян (58%), в 2009 г. его праздновали две трети наших сограждан (67%). То есть, похоже, традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества.

Хранят традиции празднования старого Нового года в основном россияне старше 60 лет (66%), с хорошим материальным положением (63%), имеющие среднее специальное (66%) или неполное среднее (70%) образование, жители села (64%) и активные телезрители (69%). Процент отмечающих выше среди жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (64% и 65% соответственно).

Не празднуют старый Новый год преимущественно молодые люди до 35 лет (46-48%), россияне с неполным высшим и высшим образованием (46%), столичные жители (48%), активные потребители Интернета (53%) и жители Северо-Западного федерального округа (54%).

…и как отмечает?

Старый Новый год – праздник домашний и семейный. Каждый второй россиянин будет встречать его дома (минус 7% к 2009 г.). Чтобы отметить Новый год еще раз, наши соотечественники готовят салаты, открывают шампанское, накрывают праздничный стол (39% от числа отмечающих) и собираются в кругу семьи (24%).

Некоторые в этот день смотрят телевизор (7%), ходят в гости или сами встречают гостей (6%), просто веселятся (5%). Среди менее популярных вариантов – разобрать елку, отправиться на зимнюю прогулку, погадать или устроить колядование, обменяться подарками, запустить салюты, налепить пельменей или вареников. То есть Старый Новый год мы отмечаем также, как и обычный Новый год, но менее масштабно.

Хватит отдыхать!

Две трети россиян высказались против того, чтобы сделать старый Новый год еще одним официальным выходным днем в нашей стране (65%). Среди тех, кто не собирается праздновать этот праздник, противников дополнительного выходного еще больше – 77%. Оценил идею сделать 14 января выходным днем каждый четвертый (27%), а среди молодежи до 25 лет – каждый второй (52%).

Чем старше россияне, тем чаще они выказывают против того, что Старый Новый год был официальным выходным (в группе старше 45 лет – 70-71% vs. 43% в группе до 25 лет). Против выходного в этот день оказались также столичные жители (78% vs. 57% среди сельчан).

Среди всех россиян особенно хотели бы сделать Старый Новый год официальным выходным днем жители Дальневосточного округа (48%), тогда как в Северо-Западном округе идею поддержали только 15%.

Фото: company.rzd.ru
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