Общество 12.01.2024 в 11:29

Мэр Улан-Удэ: Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя

В эти новогодние праздники в городе произошло минимальное число технологических нарушений
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя
Итоги работы служб жизнеобеспечения Улан-Удэ в новогодние каникулы обсудили на совещании под председательством мэра Игоря Шутенкова. По поручению мэра уже второй год в праздники ежедневно проводились оперативные штабы по контролю за работой систем жизнеобеспечения с участием ответственных дежурных от администрации Улан-Удэ, Комитета городского хозяйства, районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.

- В эти новогодние каникулы все работали напряженно, уверенно и благодаря этому мы отмечаем положительную динамику по сравнению с другими годами. В частности, цифры показывают, что было существенное снижение жалоб от горожан на предоставление коммунальных услуг, - отметил Игорь Шутенков.

Более подробно об оперативной обстановке в городе за прошедший период доложил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

- В таком режиме у нас праздники в городе еще не проходили. Это минимальное показатели по количеству технологических нарушений, наверное, за все годы. В прошлом году было 28 нарушений, а в этом – 19. Снижение составило 25 процентов. Количество обращений от горожан в службу ЕДДС тоже значительно снизилось. Если в прошлом году в каникулы было 1316 обращений на прекращение различных ресурсов, то в этом году – всего 551, то есть уменьшение более чем в два раза, - сообщил Сергей Гашев.

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал» отработала 148 заявок от горожан, за аналогичный период прошлого года их было 199. Специалисты оперативно отремонтировали 26 водоразборных колонок, отогрели – 16 и очистили от наледи – 59.

- Вместе с тем, в этом году значительно увеличилось количество засоров на сетях водоснабжения - с 43 в прошлом году до 63 в этом. В канализации были и игрушки, и ветки от елок. Это привело к аварийным ситуациям на повысительно-насосных станциях в 113 мкрн, по ул. Кабанской и других. Специалистам пришлось вычистить почти километр сетей, засоренных посторонними предметами, - отметил Сергей Гашев.

За праздники Комбинат по благоустройству вывез с городских улиц 4,1 тыс кубометров снега, на посыпку скользких участков ушло почти 400 тонн песка. Были оперативно отработаны все 56 заявок на уборку снега, поступивших от горожан и районных администраций.

По линии «Горсвета» нештатных ситуаций не наблюдалось, не считая двух сбитых опор, которые специалисты оперативно восстановили.

- Подводя итоги по учреждениям, подведомственным Комитету городского хозяйства, отмечу, что все праздники прошли в штатном режиме, поэтому предлагаю признать их работу удовлетворительной, - подытожил Сергей Гашев.

Мэр Улан-Удэ поблагодарил все службы за эффективную работу в праздники и попросил не снижать набранных темпов.

- Работа проведена на высоком, хорошем организационном и исполнительском уровне. Я благодарю всех, в том числе от имени наших горожан, за то, что обеспечили своевременную, качественную подачу ресурсов и выполнение своих обязательств. Но, праздники закончились, а отопительный сезон продолжается, поэтому расслабляться нельзя. Работа поставлена хорошо, необходимо сохранить заданный темп и обеспечить надежное прохождение отопительного сезона. Услуги, которые вы оказываете нашим горожанам, должны быть бесперебойными, качественными. Ни в коем случае нельзя допустить возникновения крупных аварийных ситуаций, повлекших отключения от коммунальных ресурсов значительного количества горожан, как это произошло в Подмосковье, - призвал собравшихся Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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