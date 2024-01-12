Мэр Улан-Удэ: Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя

Итоги работы служб жизнеобеспечения Улан-Удэ в новогодние каникулы обсудили на совещании под председательством мэра Игоря Шутенкова. По поручению мэра уже второй год в праздники ежедневно проводились оперативные штабы по контролю за работой систем жизнеобеспечения с участием ответственных дежурных от администрации Улан-Удэ, Комитета городского хозяйства, районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.- В эти новогодние каникулы все работали напряженно, уверенно и благодаря этому мы отмечаем положительную динамику по сравнению с другими годами. В частности, цифры показывают, что было существенное снижение жалоб от горожан на предоставление коммунальных услуг, - отметил Игорь Шутенков.Более подробно об оперативной обстановке в городе за прошедший период доложил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.- В таком режиме у нас праздники в городе еще не проходили. Это минимальное показатели по количеству технологических нарушений, наверное, за все годы. В прошлом году было 28 нарушений, а в этом – 19. Снижение составило 25 процентов. Количество обращений от горожан в службу ЕДДС тоже значительно снизилось. Если в прошлом году в каникулы было 1316 обращений на прекращение различных ресурсов, то в этом году – всего 551, то есть уменьшение более чем в два раза, - сообщил Сергей Гашев.Аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал» отработала 148 заявок от горожан, за аналогичный период прошлого года их было 199. Специалисты оперативно отремонтировали 26 водоразборных колонок, отогрели – 16 и очистили от наледи – 59.- Вместе с тем, в этом году значительно увеличилось количество засоров на сетях водоснабжения - с 43 в прошлом году до 63 в этом. В канализации были и игрушки, и ветки от елок. Это привело к аварийным ситуациям на повысительно-насосных станциях в 113 мкрн, по ул. Кабанской и других. Специалистам пришлось вычистить почти километр сетей, засоренных посторонними предметами, - отметил Сергей Гашев.За праздники Комбинат по благоустройству вывез с городских улиц 4,1 тыс кубометров снега, на посыпку скользких участков ушло почти 400 тонн песка. Были оперативно отработаны все 56 заявок на уборку снега, поступивших от горожан и районных администраций.По линии «Горсвета» нештатных ситуаций не наблюдалось, не считая двух сбитых опор, которые специалисты оперативно восстановили.- Подводя итоги по учреждениям, подведомственным Комитету городского хозяйства, отмечу, что все праздники прошли в штатном режиме, поэтому предлагаю признать их работу удовлетворительной, - подытожил Сергей Гашев.Мэр Улан-Удэ поблагодарил все службы за эффективную работу в праздники и попросил не снижать набранных темпов.- Работа проведена на высоком, хорошем организационном и исполнительском уровне. Я благодарю всех, в том числе от имени наших горожан, за то, что обеспечили своевременную, качественную подачу ресурсов и выполнение своих обязательств. Но, праздники закончились, а отопительный сезон продолжается, поэтому расслабляться нельзя. Работа поставлена хорошо, необходимо сохранить заданный темп и обеспечить надежное прохождение отопительного сезона. Услуги, которые вы оказываете нашим горожанам, должны быть бесперебойными, качественными. Ни в коем случае нельзя допустить возникновения крупных аварийных ситуаций, повлекших отключения от коммунальных ресурсов значительного количества горожан, как это произошло в Подмосковье, - призвал собравшихся Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ