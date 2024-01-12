Общество 12.01.2024 в 11:49

В Улан-Удэ изменят схему движения на двух маршрутах

Маршруты №4А и №46А продлят для улучшения транспортного обслуживания горожан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ изменят схему движения на двух маршрутах
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, для улучшения транспортного обслуживания горожан МУП «Городские маршруты» с 15 января изменит схему движения по маршрутам №4А и №46А.

По маршруту №4А «мкрн Матросова - Железнодорожный вокзал» продлят схему движения автобусов среднего класса «ПАЗ»: они поедут по ул. Гагарина и далее до ул. Коллективная – ул. Революции 1905 г. в обоих направлениях. Конечная остановка маршрута №4А – «Железнодорожный вокзал», не изменится.

По маршруту №46А продляется схема движения автобусов среднего класса «ПАЗ» по направлению из мкрн Исток до площади Советов и далее: по ул. Ленина – ул. Ербанова – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – транспортная развязка – шефский подъем - ул. Куйбышева – ул. Воровского с конечной остановкой «Школа №9» в мкрн «Батарейка».

В обратном направлении из мкрн «Батарейка» маршрут автобуса № 46А будет проходить от конечной остановки «Школа №9» по ул. Воровского и далее по ул. Куйбышева - пр. Победы – ул. Почтамтская – ул. Ленина – площадь Советов и потом по ранее утвержденной схеме движения в сторону мкрн Исток.

В связи с продлением схемы движения с 15 января изменится расписание на маршруте №46А. На маршруте № 4А расписание пока не меняется.

Как напомнили в мэрии, на данных маршрутах действует пересадочный тариф, который дает возможность проезда на двух видах транспорта - автобусе и трамвае по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать 90 минут. При пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).

Фото: «Номер один»
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