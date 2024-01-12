Общество 12.01.2024 в 12:10

Президент России поддержал предпринимательницу из Улан-Удэ

Она предложила расширить одну из льгот для резидентов ТОР
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Текст: Номер один
Президент России поддержал предпринимательницу из Улан-Удэ
Генеральный директор ООО «Бурятский клинический госпиталь» Валентина Дориева на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске предложила распространить трехлетнюю отсрочку на применение пониженных страховых взносов для всех резидентов ТОР, сообщили в правительстве республики.

«Льготная ставка по страховым взносам не так важна в инвестиционной фазе. Она бизнесу больше нужна в период операционной деятельности при выходе уже на полную мощность», - объяснила предпринимательница.

Для поддержки инвестиционных проектов резидентов ТОР она попросила распространить отсрочку и на предпринимателей, ставших резидентами до 1 января 2023 года.

«Срок, в течение которого действуют эти льготы, сместить на год вправо, что называется, остановить на время стройки? Потому что на первом этапе они не очень нужны, а потом уже время уходит и льготы действуют слишком короткое время, да? – уточнил президент. – Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся. Это правильный подход, он справедливый».

Владимир Путин поблагодарил Валентину Бадма-Цыреновну за работу в одном из важнейших направлений медицины – улучшении репродуктивного здоровья населения: «Это одна из ключевых задач для России, поэтому всячески будем стараться вас поддержать и помочь вам».

Валентина Бадма-Цыреновна - акушер-гинеколог с 40-летним стажем и бабушка девяти внуков. Она начала работу 19 лет назад с одного небольшого кабинета гинеколога. Сегодня женщина возглавляет многопрофильный медицинский центр, оказывающий амбулаторную и стационарную помощь взрослым и детям. Десять лет назад при поддержке правительства Бурятии госпиталь открыл единственный в регионе центр ЭКО. За это время при помощи медорганизации родилось 2700 детей.

«Благодаря программе социально-экономического развития Дальнего Востока мы рискнули и решили построить первый в Бурятии частный госпиталь, где мы расширим объёмы оказания медицинской помощи, будем заниматься не только ЭКО-хирургией, но и реабилитацией. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу: нам помогают программы ТОР, ведь в частной медицине экономика проектов складывается не всегда»,- отметила она.

Напомним, беспрецедентные меры господдержки бизнеса на Дальнем Востоке введены по инициативе президента России в целях повышения уровня и качества жизни на Дальнем Востоке до уровня центральной части России.

Ранее льготная ставка по страховым взносам - 7,6% (вместо 30%) – была положена всем резидентам ТОР в течение 10 лет с момента получения статуса. В прошлом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отсрочку на три года для новых резидентов, вошедших в ТОР с 1 января 2023 года. Для инвесторов, которые получили статус ранее, механизм отсрочки не применятся.

ООО «Бурятский клинический госпиталь» стал резидентом ТОР «Бурятия» три года назад. Проект строительства Бурятского клинического госпиталя включает создание до 2025 года в Улан-Удэ Центра вспомогательных и репродуктивных технологий и хирургии на ул. Забайкальской и Центра медицинской реабилитации и поликлиническое отделение на Сахьяновой. Полная стоимость проекта - свыше 1,2 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru/скриншот
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