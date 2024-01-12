Президент России поддержал предпринимательницу из Улан-Удэ

Генеральный директор ООО «Бурятский клинический госпиталь» Валентина Дориева на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске предложила распространить трехлетнюю отсрочку на применение пониженных страховых взносов для всех резидентов ТОР, сообщили в правительстве республики.«Льготная ставка по страховым взносам не так важна в инвестиционной фазе. Она бизнесу больше нужна в период операционной деятельности при выходе уже на полную мощность», - объяснила предпринимательница.Для поддержки инвестиционных проектов резидентов ТОР она попросила распространить отсрочку и на предпринимателей, ставших резидентами до 1 января 2023 года.«Срок, в течение которого действуют эти льготы, сместить на год вправо, что называется, остановить на время стройки? Потому что на первом этапе они не очень нужны, а потом уже время уходит и льготы действуют слишком короткое время, да? – уточнил президент. – Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся. Это правильный подход, он справедливый».Владимир Путин поблагодарил Валентину Бадма-Цыреновну за работу в одном из важнейших направлений медицины – улучшении репродуктивного здоровья населения: «Это одна из ключевых задач для России, поэтому всячески будем стараться вас поддержать и помочь вам».Валентина Бадма-Цыреновна - акушер-гинеколог с 40-летним стажем и бабушка девяти внуков. Она начала работу 19 лет назад с одного небольшого кабинета гинеколога. Сегодня женщина возглавляет многопрофильный медицинский центр, оказывающий амбулаторную и стационарную помощь взрослым и детям. Десять лет назад при поддержке правительства Бурятии госпиталь открыл единственный в регионе центр ЭКО. За это время при помощи медорганизации родилось 2700 детей.«Благодаря программе социально-экономического развития Дальнего Востока мы рискнули и решили построить первый в Бурятии частный госпиталь, где мы расширим объёмы оказания медицинской помощи, будем заниматься не только ЭКО-хирургией, но и реабилитацией. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу: нам помогают программы ТОР, ведь в частной медицине экономика проектов складывается не всегда»,- отметила она.Напомним, беспрецедентные меры господдержки бизнеса на Дальнем Востоке введены по инициативе президента России в целях повышения уровня и качества жизни на Дальнем Востоке до уровня центральной части России.Ранее льготная ставка по страховым взносам - 7,6% (вместо 30%) – была положена всем резидентам ТОР в течение 10 лет с момента получения статуса. В прошлом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отсрочку на три года для новых резидентов, вошедших в ТОР с 1 января 2023 года. Для инвесторов, которые получили статус ранее, механизм отсрочки не применятся.стал резидентом ТОР «Бурятия» три года назад. Проект строительства Бурятского клинического госпиталя включает создание до 2025 года в Улан-Удэ Центра вспомогательных и репродуктивных технологий и хирургии на ул. Забайкальской и Центра медицинской реабилитации и поликлиническое отделение на Сахьяновой. Полная стоимость проекта - свыше 1,2 млрд рублей.Фото: kremlin.ru/скриншот