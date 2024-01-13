Общество 13.01.2024 в 07:00

Цены в Бурятии продолжат расти

В 2024 году жителей республики больше всего будут беспокоить инфляция и зарплаты
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Текст: Дмитрий Родионов
Цены в Бурятии продолжат расти
Как прогнозирует минэкономразвития, в 2024 году экономика России вырастет на 2,3%, прогноз Банка России — 0,5–1,5%. В Бурятии темпы роста экономики, скорее всего, также будут колебаться в этих пределах, поскольку здесь окажет влияние состояние дел на предприятиях ВПК. Прежде всего на Улан-Удэнском авиазаводе, под завязку загруженном сегодня военными заказами. Тем не менее на ситуацию с доходами населения республики больше всего повлияют два фактора: снижающиеся ассигнования на социальные цели и растущая инфляция. Об этом и поговорим.

Бюджет увеличится

В Бурятии бюджет на 2024 год принят с расходной частью в 116,6 млрд рублей, что на 0,8%  больше, чем в 2023. При этом более 60% всех расходов связаны с социальной сферой. Учитывая, что реальная инфляция будет многократно большей, это означает реальное обесценение средств, выделяемых на социалку, что отразится на получателях данных средств. Ведь потребительский спрос в республике во многом формируют бюджетники: учителя, врачи, чиновники.

Несколько уменьшат это влияние федеральные вливания. С января 2024 года пoлyчaтeлями детских пособий станут 120 тыc. дeтeй, a тaкжe бoлee 2 000 бepeмeнныx жeнщин. По данным Отдeлeния Coциaльнoгo фoндa Poccии пo Бypятии, в 2024 гoдy мaкcимaльнaя cyммa пocoбия пo вpeмeннoй нeтpyдocпocoбнocти cocтaвит бoлee 122 тыc. pyблeй в мecяц вмecтo 8З тыc. pyблeй. А мaкcимaльный paзмep пocoбия пo бepeмeннocти и poдaм paбoтaющим жeнщинaм вoзpacтeт дo 565 тыc. pyблeй.

Maкcимaльный paзмep выплaт пo yxoдy зa peбeнкoм дo 1,5 года для paбoтaющиx cocтaвит 49 тыc. pyблeй. Эти деньги несколько оживят потребительский рынок. C нового года индeкcируют и cтpaxoвые пeнcии, кoтopые cocтaвят для нepaбoтaющиx пeнcиoнepoв 7,5%.

- Эти средства только поначалу окажут влияние на доходы населения, поскольку уже с февраля-марта производители и торговые сети наверняка начнут новый раунд повышения стоимости своей продукции, прежде всего продовольствия, - сообщил улан-удэнский  экономист Анатолий Думнов. – Поэтому фактор инфляции в 2024 году будет определяющим.

Опасная энергетика

Как сообщают в Республиканской службе по тарифам, с 1 июля 2024 года в республике повысятся тарифы на холодное водоснабжение, канализацию и вывоз мусора. Также вырастут цены на горячую воду, отопление и электроэнергию.

В лидерах - услуги ТГК-14: одна гигакалория обойдется жителям Улан-Удэ вместо 2,4 тыс. рублей в 2,6 тыс. рублей.

Для Бурятии особенно критичной является также повышение с 1 июля стоимости электроэнергии, которая сегодня составляет пока 3 рубля 46 копеек за киловатт-час. Его цена поднимется до 3 рублей 77 копеек за киловатт-час.

Напомним, что в Иркутской области электроэнергия стоит 1,41 рубля за киловатт-час. Тем не менее, поскольку вот уже год электроэнергия в Бурятии не дорожала, а цены на уголь и дрова выросли за этот период на 20-30%, то  это привело к массовому переходу населения на электрообогрев. Ведь киловатт не только сравнялся по цене с дорожающим грязным топливом, но и в отдельные периоды закупки дров стал даже дешевле. Это привело к тому, что население стало закупать дрова лишь для бань, отказывая алчным перекупщикам дров. И в некоторых районах  Улан-Удэ, на Верхней  Березовке, поселках Энергетик, Солнечный и др., улучшилась экологическая ситуация. Но одновременно возросло число технологических аварий. Ведь изношенная инфраструктура не была готова к столь массовому энергопереходу. Например, на Левом Берегу энергетики даже были вынуждены планово отключать ряд потребителей, чтобы смягчить скачки напряжения в сети.

- 2024 год, особенно начало, станет критичным для энергосектора Улан-Удэ, поскольку на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 запланирован вывод из эксплуатации теплоагрегатов № 12 и  13, заявляемые ТГК-14 как резервные, а на самом деле являются пиковыми и предназначены для работы в экстремальные январские и февральские холода, - сообщил эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев. – Это делает ситуацию с прохождением зимнего отопительного сезона 2023 - 2024 крайне неустойчивой.

Эксперт напомнил про аварию на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года, когда в квартирах улан-удэнцев резко похолодали батареи.

- Тогда отсутствовал резерв  топлива в виде мазута, который, если бы его было достаточно,   можно было пустить на загрузку пиковых теплоагрегатов, и  жители города почти бы не заметили последствий аварии, - сообщил он. По словам Владимира Афанасьева, за последние десятилетия в столице Бурятии не появилось новых крупных тепловых мощностей, а потребление, наоборот, увеличивается с каждым годом. Например, на 2024 год заявлено массовое офисное и жилищное строительство в центре Улан-Удэ, что усилит дефицит тепла. Кроме того, в этом году нехватка тепла усугубилась отвлечением тепловых калорий на крупный массив микрорайона Стеклозавод, где закрыли близлежащие котельные и перевели отопление на ТЭЦ-1. По словам эксперта, в целом разумное решение оказалось несвоевременным, поскольку дефицит тепла в эту зиму усилился примерно на 17 Гкал.

В целом зима 2024 года ожидается сложной. Многое  зависит от того, насколько холодным станет февраль, когда к концу сезона, по статистике, в Улан-Удэ происходили самые крупные аварии на ТЭЦ-1. Но самым серьезным вызовом будет декабрь 2024 года, когда ослабленная теплоэнергетика войдет в новый сезон, а дефицит тепла еще более увеличится.

В Улан-Удэ наверняка увеличится дефицит кадров практически во всех отраслях капиталистического хозяйства. Сверхсмертность молодых мужчин после известных событий, эмиграция и демографическая яма, как эхо Великой Отечественной войны, вызывает и продолжит  дальше вызывать проблемы с рабочими кадрами. Например, нехватку таксистов в Улан-Удэ можно было, по примеру Москвы, закрыть мигрантами из Средней Азии. Однако в последние годы из-за снижения курса рубля гастарбайтерам становится более выгодным работать в других странах. Не случайно из Бурятии массово повалили мигранты: например, по данным Бурятстата, из зарубежных стран в республику прибыло 1165 человек и выбыло 1275 человек. Наибольший удельный вес в миграционном оттоке имели мигранты из Киргизии – 175 человек.

Бензин подорожает

Скорее всего, в 2024 году продолжится и рост цен на топливо. Так, в декабре цена на дизельное топливо выросла до 67 рублей за литр. В декабре литр 92-го бензина  подорожал с 48 рублей до 50,5 рубля за литр. Все это отразится на затратах предприятий и населения.

2023 год запомнился покупателям в Бурятии увеличением цен на яйца, хлеб, овощи и фрукты. ФАС пришлось разрабатывать специальный законопроект, по которому с нового года запрещается поднимать цены на продукты более чем на 30% в течение двух месяцев. Однако и 30% это очень много. Тем не менее до голосования по президенту РФ в марте 2024 года рост цен останется высоким – сетям прикажут отложить ценовые скачки и сильно не тревожить население.

Но многое зависит от курса доллара, который наверняка вновь преодолеет в 2024 году планку в 100 рублей, что не может не отразиться на импорте – от автомобилей и до бананов. Так что импортные товары из-за удешевления рубля и удорожания логистических услуг продолжат расти в цене.

Дышите глубже

Один из немногих позитивных моментов в 2024 году будет связан с экологией. Так, по данным Бурпогоды, среднесуточное содержание в воздухе Улан-Удэ пыли (PM2,5) снизилось в ноябре 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, с 1,3 ПДК (предельно допустимая концентрация) до 1,1. Уменьшились и концентрации бензпирена (в среднем на 20%).

Это связано с усилившейся тенденцией перевода на электроэнергию и явным уменьшением пользования улан-удэнцами своими автомобилями. В 2024 году, в связи с удорожанием ремонтов и топлива, все чаще жители города будут выбирать трамвай, что улучшит экологию. А действия властей по модернизации электросетевого хозяйства с запланированными на будущий год многомиллионными ассигнованиями позволят подключить к электроотоплению новых потребителей. Также на экологии скажется и закрытие мелких городских угольных котельных с переводом нагрузки на ТЭЦ-1, где очистка выбросов в последние годы улучшилась.

Когда все закончится

В  2023 году ключевая ставка Банка России увеличилась более  чем в два раза, достигнув отметки в 16%. Соответственно, резко подорожали ипотечные ставки на вторичное жилье.  Также с января 2024 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 30% от стоимости жилья, что наряду с невысокой платежеспособностью населения приведет к охлаждению разогретого в Бурятии рынка недвижимости. В то же время никто не сможет спрогнозировать, насколько увеличатся или уменьшатся многомиллионные компенсации семьям контрактников и мобилизованных (ежемесячные выплаты, выплаты по ранениям, потере кормильца и др.), которые чаще всего тут же уходят на покупку жилья и держат рынок.

Таким образом, год наверняка станет тяжелым во всех смыслах и многое будет зависеть от нескольких факторов: бюджетной обеспеченности, курса рубля и цены нефти. А все это, в свою очередь - от разрешения ситуации на западном фронте, где пока все идет без перемен.

Фото: «Номер один»
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