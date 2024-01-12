Общество 12.01.2024 в 13:06

Бурятия показала класс в «Классной стране»

В конкурсе детских творческих проектов всероссийской программы команды из республики победили в пяти номинациях  
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Текст: Номер один
Бурятия показала класс в «Классной стране»
Команда школьников и студентов колледжей из Бурятии стала победителем в конкурсе детских творческих проектов всероссийской программы «Классной стране», сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«Ребята разработали азбуку символов Республики Бурятия, в которой все 33 буквы связаны с важными для жителей региона словами, и подготовили мультфильм. Созданные учащимися маскоты и талисманы путешествий позволяют зрителю познакомиться с достопримечательностями, природными и историческими памятниками, традициями и достижениями республики» - написал Алексей Цыденов.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке

Кроме того, вчера в Москве на ВДНХ наша команда победила еще в трех основных и одной дополнительной номинациях всероссийской программы «Классная страна». Зампред правительства России Дмитрий Николаевич Чернышенко вручил дипломы нашим ребятам и их наставникам в номинациях:

- трек «Спорт и здоровый образ жизни» - проект «Ацагат–Байкал»; трек «Наука» - проект «Край бесконечной энергии». Этот же трек стал победителем всероссийской программы в номинации образовательного партнера всероссийской программы российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и трек «Экология» - проект «Заповедная страна БайкалиЯ».

Треки-победители будут рекомендованы для включения в программы нацпроектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства» – школьные познавательные поездки для ребят 5-9-х классов и для молодых людей. Также их включат в Реестр школьных маршрутов минпросвещения.

«Молодцы ребята! За нашей молодёжью будущее! Показали всей стране мощь, талант и потенциал нашей Бурятии! Так держать! Ещё раз поздравляю наших земляков!», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: t.me/alexeytsydenov
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