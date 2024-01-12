Общество 12.01.2024 в 16:33

В Бурятии на Байкале дрейфуют уже две льдины с людьми

На льдинах находятся семь рыбаков, им на помощь выехали спасатели
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Текст: Номер один
В Бурятии на Байкале дрейфуют уже две льдины с людьми
В Бурятии оторвало от берега на Байкале еще одну на Байкале. Инцидент произошел рядом с Танхоем. На этой льдине дрейфуют два рыбака. Они уже вышли на связь со спасателями, сообщают теленрам-каналы.

Напомним, ранее в районе Выдрино оторвало льдину с пятью рыбаками, сообщал вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». По предварительной информации, на льдине находятся пять человек. Её отнесло на расстояние примерно 400 метров от берега.

На место происшествия выехали сотрудники Посольского подразделения БПСО и сотрудники полиции.

Фото: «Номер один»
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