Число случаев травмирования детей на ВСЖД в 2023 году резко снизилось

В 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге зарегистрировано три случая травмирования несовершеннолетних подвижным составом. Это на 62,5% меньше по сравнению с 2022 годом – тогда на железнодорожной инфраструктуре пострадало восемь детей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Снижения числа несчастных случаев с участием детей удалось добиться благодаря масштабной профилактической работе, которую железнодорожники проводят совместно с правоохранительными органами в течение всего года. В 2023 году в границах магистрали состоялось более трех тысяч рейдов, акций и других мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма.Одним из таких мероприятий стала акция «Берегите детей», которая прошла накануне на железнодорожном вокзале Слюдянки. Сотрудники ВСЖД, транспортной полиции и МЧС России рассказали взрослым пассажирам о мерах безопасности для сохранения жизни и здоровья детей, раздали памятки с правилами поведения на железной дороге и пожарной безопасности.Фото: ВСЖД