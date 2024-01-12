Общество 12.01.2024 в 17:02

В Улан-Удэ начали продавать дрова на паллетах

За поддон топлива просят 3800 рублей
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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ начали продавать дрова на паллетах

Пока одни жители Бурятии жалуются на дороговизну дров, другие успевают заработать в «горячий» сезон по максимуму. Так, в тематических группах по продаже дров появились объявления о том, что дрова можно купить на поддоне.

«Продаются дрова. На одном поддоне почти 1 куб сухих дров. Цена 3800 руб», - написал продавец.

Потенциальные покупатели от такого предложения были не в восторге.

«Это кто придумал такое. Опять обман, лишь бы нажиться здесь и сейчас. Позор вам, цена ужас».

«Обидно за пенсионеров, которые клюнут на вашу удочку».

Недавно «Номер один» сообщал о том, что из-за ужесточения лесного и природоохранного законодательства в последние годы в Бурятии все острее встает проблема обеспечения населения дровами. О том, насколько остро стоит этот вопрос в населенных пунктах, находящихся в Центральной экологической зоне Байкала, на сессии Народного Хурала рассказывала депутат Альбина Ильина.

По ее словам, недавно решением суда вся территория от поселка Выдрино до города Бабушкин была признана особо охраняемой зоной. Поэтому заготавливать дрова там нельзя. А покупать дрова, заготовленные в другом месте слишком дорого: за один кубометр просят 4-5 тысяч рублей, а на зиму нужно 15-20 кубов.

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дрова продажа деньги

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