В Бурятии рассказали о нелегкой судьбе бойца, оказавшегося в госпитале Улан-Удэ

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с членом общественной наблюдательной комиссии Натальей Клёниной посетили Военный госпиталь в Улан-Удэ. Там омбудсмен познакомилась с вновь назначенным руководителем этого учреждения Салаватом Сарсенгалиевым.«Стороны определили порядок взаимодействия и ближайшие планы совместной работы», - сообщили в аппарате Уполномоченного.Однако главным поводом для посещения госпиталя стало обращение одного из его сотрудников. Он просил помочь раненному военнослужащему из Луганской Народной Республики.«Военнослужащий получил ранение в спину и не может самостоятельно передвигаться. За ним требуются постоянный уход. Сейчас по нему готовятся документы на оформление инвалидности. Кроме того, после выписки из госпиталя военнослужащему не куда идти, жилья и семьи на родине у него нет», - рассказали о нелегкой судьбе бойца в аппарате Уполномоченного.Для оформления выплат по ранению сотрудники госпиталя помогли мужчине направить все необходимые документы в воинскую часть в ЛНР, но там сообщили о необходимости личного присутствия военнослужащего. Разрешение этого вопроса Юлия Жамбалова взяла в работу.Также омбудсмен помогла военнослужащему из Бурятии, который не мог добиться получения удостоверения ветерана с воинской части в Улан-Удэ.«Уполномоченный в рабочем порядке связалась с руководством части и в скором времени удостоверение будет готово и выдано военнослужащему», - сообщили в аппарате.Ещё два обращения в адрес Юлии Жамбаловой поступили по поводу оформления справки «формы 100» и не согласия с заключением военно-врачебной комиссии.Фото: «Номер один»