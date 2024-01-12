Общество 12.01.2024 в 17:20
В Бурятии рассказали о нелегкой судьбе бойца, оказавшегося в госпитале Улан-Удэ
Мужчина из ЛНР стал инвалидом, и ему некуда идти
Текст: Андрей Константинов
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с членом общественной наблюдательной комиссии Натальей Клёниной посетили Военный госпиталь в Улан-Удэ. Там омбудсмен познакомилась с вновь назначенным руководителем этого учреждения Салаватом Сарсенгалиевым.
«Стороны определили порядок взаимодействия и ближайшие планы совместной работы», - сообщили в аппарате Уполномоченного.
Однако главным поводом для посещения госпиталя стало обращение одного из его сотрудников. Он просил помочь раненному военнослужащему из Луганской Народной Республики.
«Военнослужащий получил ранение в спину и не может самостоятельно передвигаться. За ним требуются постоянный уход. Сейчас по нему готовятся документы на оформление инвалидности. Кроме того, после выписки из госпиталя военнослужащему не куда идти, жилья и семьи на родине у него нет», - рассказали о нелегкой судьбе бойца в аппарате Уполномоченного.
Для оформления выплат по ранению сотрудники госпиталя помогли мужчине направить все необходимые документы в воинскую часть в ЛНР, но там сообщили о необходимости личного присутствия военнослужащего. Разрешение этого вопроса Юлия Жамбалова взяла в работу.
Также омбудсмен помогла военнослужащему из Бурятии, который не мог добиться получения удостоверения ветерана с воинской части в Улан-Удэ.
«Уполномоченный в рабочем порядке связалась с руководством части и в скором времени удостоверение будет готово и выдано военнослужащему», - сообщили в аппарате.
Ещё два обращения в адрес Юлии Жамбаловой поступили по поводу оформления справки «формы 100» и не согласия с заключением военно-врачебной комиссии.
Фото: «Номер один»
«Стороны определили порядок взаимодействия и ближайшие планы совместной работы», - сообщили в аппарате Уполномоченного.
Однако главным поводом для посещения госпиталя стало обращение одного из его сотрудников. Он просил помочь раненному военнослужащему из Луганской Народной Республики.
«Военнослужащий получил ранение в спину и не может самостоятельно передвигаться. За ним требуются постоянный уход. Сейчас по нему готовятся документы на оформление инвалидности. Кроме того, после выписки из госпиталя военнослужащему не куда идти, жилья и семьи на родине у него нет», - рассказали о нелегкой судьбе бойца в аппарате Уполномоченного.
Для оформления выплат по ранению сотрудники госпиталя помогли мужчине направить все необходимые документы в воинскую часть в ЛНР, но там сообщили о необходимости личного присутствия военнослужащего. Разрешение этого вопроса Юлия Жамбалова взяла в работу.
Также омбудсмен помогла военнослужащему из Бурятии, который не мог добиться получения удостоверения ветерана с воинской части в Улан-Удэ.
«Уполномоченный в рабочем порядке связалась с руководством части и в скором времени удостоверение будет готово и выдано военнослужащему», - сообщили в аппарате.
Ещё два обращения в адрес Юлии Жамбаловой поступили по поводу оформления справки «формы 100» и не согласия с заключением военно-врачебной комиссии.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация