Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня

В конце прошлого года в одном из районов республики произошла драматичная история – 9-летнего мальчика лягнул конь. Удар пришелся ребенку по лбу, чуть выше глаза. После получения травмы мальчика доставили в приемно-диагностическое отделение ДРКБ с жалобами на двоение в глазах и головные боли.Врачи заподозрили у ребенка перелом костей черепа в надглазничной области со смещением глазного яблока, что подтвердилось при МРТ-исследовании. При этом край одного из осколков кости располагался буквально в миллиметре над глазным яблоком с высокой угрозой его перфорации.Поскольку существовала опасность развития серьезных осложнений, которые могли привести к потере зрения, врачи ДРКБ немедленно приступили операции по удалению костных отломков и репозиции верхней костной стенки орбиты левого глаза. Им помогал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ им. Семашко Тимур Доржиев.«Совместными усилиями врачей Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы глаз 9-летнего мальчика был спасен. После восстановления ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Самое главное – врачам удалось сохранить зрение юному пациенту», - сообщили в пресс-службе РКБ.Фото: РКБ