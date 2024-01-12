Общество 12.01.2024 в 17:33

Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня

Осколок кости угрожал лишить ребенка зрения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня
В конце прошлого года в одном из районов республики произошла драматичная история – 9-летнего мальчика лягнул конь. Удар пришелся ребенку по лбу, чуть выше глаза. После получения травмы мальчика доставили в приемно-диагностическое отделение ДРКБ с жалобами на двоение в глазах и головные боли.
 
Врачи заподозрили у ребенка перелом костей черепа в надглазничной области со смещением глазного яблока, что подтвердилось при МРТ-исследовании. При этом край одного из осколков кости располагался буквально в миллиметре над глазным яблоком с высокой угрозой его перфорации.

Поскольку существовала опасность развития серьезных осложнений, которые могли привести к потере зрения, врачи ДРКБ немедленно приступили операции по удалению костных отломков и репозиции верхней костной стенки орбиты левого глаза. Им помогал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ им. Семашко Тимур Доржиев.

«Совместными усилиями врачей Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы глаз 9-летнего мальчика был спасен. После восстановления ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Самое главное – врачам удалось сохранить зрение юному пациенту», - сообщили в пресс-службе РКБ.

Фото: РКБ
Теги
врачи

Все новости

Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция
12.01.2024 в 17:37
Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня
12.01.2024 в 17:33
В Бурятии рассказали о нелегкой судьбе бойца, оказавшегося в госпитале Улан-Удэ
12.01.2024 в 17:20
В Улан-Удэ начали продавать дрова на паллетах
12.01.2024 в 17:02
Число случаев травмирования детей на ВСЖД в 2023 году резко снизилось
12.01.2024 в 16:52
В Бурятии девочка стала свидетелем жуткой сцены
12.01.2024 в 16:46
Житель Улан-Удэ исчез после похода в магазин
12.01.2024 в 16:38
В Бурятии на Байкале дрейфуют уже две льдины с людьми
12.01.2024 в 16:33
Две легковушки столкнулись на трассе в Бурятии
12.01.2024 в 16:23
Жителей Бурятии предупредили о новом виде мошенничества
12.01.2024 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция
Привлечены лодки на воздушной подушке «Пиранья-4» и  «Хивус-6» (Обновлено. Меняется источник)
12.01.2024 в 17:37
В Бурятии рассказали о нелегкой судьбе бойца, оказавшегося в госпитале Улан-Удэ
Мужчина из ЛНР стал инвалидом, и ему некуда идти
12.01.2024 в 17:20
В Улан-Удэ начали продавать дрова на паллетах
За поддон топлива просят 3800 рублей
12.01.2024 в 17:02
Число случаев травмирования детей на ВСЖД в 2023 году резко снизилось
Этого удалось добиться благодаря большой профилактической работе, которую железнодорожники проводят совместно с полицией и МЧС
12.01.2024 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru