Общество 12.01.2024 в 17:37

Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция

Привлечены лодки на воздушной подушке «Пиранья-4» и  «Хивус-6» (Обновлено. Меняется источник)
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Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция
В Бурятии во второй половине дня от диспетчера службы «112» в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал,  на которой предварительно находилось 5 человек.

Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники. Информация уточняется, сообщили в региональном главке МЧС.

Для спасения граждан дополнительно выехали спасатели Слюдянского ПСП БПСО МЧС России, в количестве 3 человек личного состава и 2 единиц техники, задействована воздушная подушка «Пиранья-4».

Позже поступила вторая информация  о том, что вблизи населённого пункта Танхой на озере Байкал оторвало льдину, на которой находятся 2 человека. К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО МЧС России 3 человека и 1 единица техники - судно на воздушной подушке «Хивус-6».

Для оказания помощи привлечено 12 человек и 6 единиц техники, в том числе МЧС России 6 человек и 4 единицы техники.

Фото: pixabay.com
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