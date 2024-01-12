Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция

В Бурятии во второй половине дня от диспетчера службы «112» в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой предварительно находилось 5 человек.Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники. Информация уточняется, сообщили в региональном главке МЧС.Для спасения граждан дополнительно выехали спасатели Слюдянского ПСП БПСО МЧС России, в количестве 3 человек личного состава и 2 единиц техники, задействована воздушная подушка «Пиранья-4».Позже поступила вторая информация о том, что вблизи населённого пункта Танхой на озере Байкал оторвало льдину, на которой находятся 2 человека. К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО МЧС России 3 человека и 1 единица техники - судно на воздушной подушке «Хивус-6».Для оказания помощи привлечено 12 человек и 6 единиц техники, в том числе МЧС России 6 человек и 4 единицы техники.Фото: pixabay.com