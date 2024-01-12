Сотрудники полиции вернули медаль 1943 года
Высшую степень отличия СССР командир взвода 9-го отдельного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Петр Марьясов получил в 1943 году за мужество и самоотверженность. Во время переправы через Днепр катер, буксировавший понтоны с танками, попал под обстрел гитлеровцев. Когда погиб катерист, 27-летний лейтенант заменил его, устранил повреждение и успешно переправил технику на правый берег. Затем трое суток без отдыха обеспечивал работу переправы.
После окончания войны Марьясов продолжил службу в Советской армии. В 1977 году в звании подполковника был уволен в запас. Проживал в Ялте до своей кончины в 1981 году. «Золотая Звезда» хранилась в семье героя, но в 1994 году при переезде неожиданно пропала. Почти 30 лет ее местонахождение оставалось неизвестным.
Благодаря информации, полученной от сотрудников Дальневосточной оперативной таможни, их коллеги из Москвы обнаружили медаль «Золотая Звезда» в ноябре 2022 года в ходе досмотра одной из посылок. Полицейские установили, что житель Хабаровска купил награду на рынке и решил перепродать ее за 380 тысяч рублей. Через Интернет нашел покупателя и направил в Эстонскую Республику посылку, замаскировав реликвию под новогоднюю игрушку.
«Следователь Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу передала жителю Москвы Илье Марьясову медаль «Золотая Звезда», которой в 1943 году был удостоен его дед – Герой Советского Союза Петр Иванович Марьясов. Награда была утеряна почти 30 лет назад и найдена в ходе пресечения преступления»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Илья Марьясов поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за неравнодушное отношение, благодаря которому медаль «Золотая Звезда» вернулась к родственникам героя.
«После возвращения семейной реликвии внук героя рассказал, что дедушка для него был самым лучшим другом, которого он очень любит, дорожит его памятью, хранит все его награды и документы к ним. При жизни ветерана часто приглашали на мероприятия в школы, где он рассказывал о войне, а в селе, где родился Петр Марьясов, его именем названа улица»,- рассказала Ирина Волк.
Фото: МВД России