Сотрудники полиции вернули медаль 1943 года

Высшую степень отличия СССР командир взвода 9-го отдельного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Петр Марьясов получил в 1943 году за мужество и самоотверженность. Во время переправы через Днепр катер, буксировавший понтоны с танками, попал под обстрел гитлеровцев. Когда погиб катерист, 27-летний лейтенант заменил его, устранил повреждение и успешно переправил технику на правый берег. Затем трое суток без отдыха обеспечивал работу переправы.



После окончания войны Марьясов продолжил службу в Советской армии. В 1977 году в звании подполковника был уволен в запас. Проживал в Ялте до своей кончины в 1981 году. «Золотая Звезда» хранилась в семье героя, но в 1994 году при переезде неожиданно пропала. Почти 30 лет ее местонахождение оставалось неизвестным.

«Следователь Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу передала жителю Москвы Илье Марьясову медаль «Золотая Звезда», которой в 1943 году был удостоен его дед – Герой Советского Союза Петр Иванович Марьясов. Награда была утеряна почти 30 лет назад и найдена в ходе пресечения преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«После возвращения семейной реликвии внук героя рассказал, что дедушка для него был самым лучшим другом, которого он очень любит, дорожит его памятью, хранит все его награды и документы к ним. При жизни ветерана часто приглашали на мероприятия в школы, где он рассказывал о войне, а в селе, где родился Петр Марьясов, его именем названа улица», - рассказала Ирина Волк.

Благодаря информации, полученной от сотрудников Дальневосточной оперативной таможни, их коллеги из Москвы обнаружили медаль «Золотая Звезда» в ноябре 2022 года в ходе досмотра одной из посылок. Полицейские установили, что житель Хабаровска купил награду на рынке и решил перепродать ее за 380 тысяч рублей. Через Интернет нашел покупателя и направил в Эстонскую Республику посылку, замаскировав реликвию под новогоднюю игрушку.Илья Марьясов поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за неравнодушное отношение, благодаря которому медаль «Золотая Звезда» вернулась к родственникам героя.

Фото: МВД России