В Бурятии осуждена воровка, пойманная на 20-й неудачной краже

Советский районный суд приговорил неоднократно ранее судимую за кражи горожанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Она пыталась обжаловать приговор в Верховном суде, но безуспешно.

В 2018 году Октябрьский районный суд приговорил улан-удэнку к пяти годам лишения свободы за кражи с причинением значительного ущерба и за тайное хищение чужого имущества. Столь суровое наказание женщина получила за 19 эпизодов преступлений.

Выйдя на свободу, женщина вернулась к привычному образу жизни – брать то, что плохо лежит. Жертвами воровки стали два человека – посетители торговых центров. У одного она украла сумку в павильоне торгового центра. В сумке лежало 11884 рубля, которые воровка присвоила себе.

Вторую кражу женщина совершила в другом торговом центре – там она разжилась на 12 тысяч рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Советский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Украденные деньги осужденная возместила в полном объеме.

Улан-удэнка посчитала приговор слишком жестким и попыталась его обжаловать. В апелляционной жалобе она просила изменить приговор и смягчить наказание с отбыванием в колонии-поселении, где имеется возможность работать и выплачивать исковые обязательства. Женщина отмечала, что встала на путь исправления, официально устроилась на работу швеёй, сделала должные выводы и извинилась перед потерпевшими.

Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное наказание горожанке справедливым и соразмерным содеянному.

«На путь исправления не встала, должных выводов не сделала и вновь совершила умышленные преступления. Таким образом, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, т.е. для достижения целей наказания, правильно назначено наказание в виде реального лишения свободы на определенный срок, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение указанных целей», - постановила коллегия судей.





Фото: "Номер один"