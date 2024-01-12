Общество 12.01.2024 в 18:29

В Бурятии осуждена воровка, пойманная на 20-й неудачной краже

Неоднократно судимая за кражи женщина проведет в тюрьме семь лет

A- A+
Текст: "Номер один"
В Бурятии осуждена воровка, пойманная на 20-й неудачной краже

Советский районный суд приговорил неоднократно ранее судимую за кражи горожанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Она пыталась обжаловать приговор в Верховном суде, но безуспешно.

В 2018 году Октябрьский районный суд приговорил улан-удэнку к пяти годам лишения свободы за кражи с причинением значительного ущерба и за тайное хищение чужого имущества. Столь суровое наказание женщина получила за 19 эпизодов преступлений.

Выйдя на свободу, женщина вернулась к привычному образу жизни – брать то, что плохо лежит. Жертвами воровки стали два человека – посетители торговых центров. У одного она украла сумку в павильоне торгового центра. В сумке лежало 11884 рубля, которые воровка присвоила себе.

Вторую кражу женщина совершила в другом торговом центре – там она разжилась на 12 тысяч рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Советский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Украденные деньги осужденная возместила в полном объеме.

Улан-удэнка посчитала приговор слишком жестким и попыталась его обжаловать. В апелляционной жалобе она просила изменить приговор и смягчить наказание с отбыванием в колонии-поселении, где имеется возможность работать и выплачивать исковые обязательства. Женщина отмечала, что встала на путь исправления, официально устроилась на работу швеёй, сделала должные выводы и извинилась перед потерпевшими.

Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное наказание горожанке справедливым и соразмерным содеянному.

«На путь исправления не встала, должных выводов не сделала и вновь совершила умышленные преступления. Таким образом, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, т.е. для достижения целей наказания, правильно назначено наказание в виде реального лишения свободы на определенный срок, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение указанных целей», - постановила коллегия судей.


Фото: "Номер один"

 

Теги
кража суд воровство

Все новости

В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах
12.01.2024 в 19:06
В Бурятии осуждена воровка, пойманная на 20-й неудачной краже
12.01.2024 в 18:29
Сотрудники полиции вернули медаль 1943 года
12.01.2024 в 18:27
Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция
12.01.2024 в 17:37
Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня
12.01.2024 в 17:33
В Бурятии рассказали о нелегкой судьбе бойца, оказавшегося в госпитале Улан-Удэ
12.01.2024 в 17:20
В Улан-Удэ начали продавать дрова на паллетах
12.01.2024 в 17:02
Число случаев травмирования детей на ВСЖД в 2023 году резко снизилось
12.01.2024 в 16:52
В Бурятии девочка стала свидетелем жуткой сцены
12.01.2024 в 16:46
Житель Улан-Удэ исчез после похода в магазин
12.01.2024 в 16:38
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах
Одну льдину прибило к берегу ветром, вторую нашли спасатели
12.01.2024 в 19:06
Сотрудники полиции вернули медаль 1943 года
Награда была утеряна во время переезда 30 лет назад
12.01.2024 в 18:27
Для спасения рыбаков с льдин на Байкале развернута спасательная операция
Привлечены лодки на воздушной подушке «Пиранья-4» и  «Хивус-6» (Обновлено. Меняется источник)
12.01.2024 в 17:37
Врачи Улан-Удэ спасли глаз мальчику, попавшему под копыто коня
Осколок кости угрожал лишить ребенка зрения
12.01.2024 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru