В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах

В Бурятии сегодня благополучно завершился дрейф по зимнему Байкалу на двух льдинах семерых рыбаков. Первыми самостоятельно сошли на берег два рыбака, которых унесло в акваторию озера около Танхоя. Ветер изменил направление, прибив льдину к берегу, сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо».Затем успешно завершилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда нашли льдину с пятью рыбаками, доставив на берег и их.Как отмечает «Кабанск-инфо», состояние мужчин удовлетворительное.Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот