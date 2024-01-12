Общество 12.01.2024 в 19:06
В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах
Одну льдину прибило к берегу ветром, вторую нашли спасатели
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня благополучно завершился дрейф по зимнему Байкалу на двух льдинах семерых рыбаков. Первыми самостоятельно сошли на берег два рыбака, которых унесло в акваторию озера около Танхоя. Ветер изменил направление, прибив льдину к берегу, сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо».
Затем успешно завершилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда нашли льдину с пятью рыбаками, доставив на берег и их.
Как отмечает «Кабанск-инфо», состояние мужчин удовлетворительное.
Напомним, для спасения рыбаков с льдин на Байкале была развернута спасательная операция.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот
Затем успешно завершилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда нашли льдину с пятью рыбаками, доставив на берег и их.
Как отмечает «Кабанск-инфо», состояние мужчин удовлетворительное.
Напомним, для спасения рыбаков с льдин на Байкале была развернута спасательная операция.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот