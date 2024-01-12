Общество 12.01.2024 в 19:06

В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах

Одну льдину прибило к берегу ветром, вторую нашли спасатели
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В Бурятии спасены семь рыбаков, дрейфовавших по Байкалу на двух льдинах
В Бурятии сегодня благополучно завершился дрейф по зимнему Байкалу на двух льдинах семерых рыбаков. Первыми самостоятельно сошли на берег два рыбака, которых унесло в акваторию озера около Танхоя. Ветер изменил направление, прибив льдину к берегу, сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо».

Затем успешно завершилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда нашли льдину с пятью рыбаками, доставив на берег и их.

Как отмечает «Кабанск-инфо», состояние мужчин удовлетворительное.

Напомним, для спасения рыбаков с льдин на Байкале была развернута спасательная операция.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот
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