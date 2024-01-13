Стритрейсеры и байкеры достали жителей райцентра в Бурятии

Жители села Турунтаево Прибайкальского района жалуются, что ночные стритрейсеры не дают им спокойно отдохнуть.«Обращаемся к руководству ГИБДД, почему в ночное время не проходит патрулирование улиц и площади села Турунтаево в рабочие дни? Там ночные стритрейсеры газуют по полночи на своих машинах или машинах родителей на площади Турунтаево, а также у супермаркета «Титан». А летом и того хуже, к ним подключаются байкеры. Отдохнуть после рабочего дня вообще не возможно. Разберитесь, пожалуйста, и примите меры», - обратились сельчане к Госавтоинспекции через вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».В райотделе ГИБДД местных жителей заверили, что меры к ночным гонщикам будут приняты.«В ближайшее время будет организовано ночное патрулирование сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Прибайкальскому району. Где будет уделено особое внимание к водителям, которые нарушают общественный порядок в ночное время в центре села Турунтаево», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»