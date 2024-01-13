Общество 13.01.2024 в 12:53

В Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим более года назад

Алексей Дагбаев остался в памяти людей как чуткий и отзывчивый человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим более года назад
15 января в Кижинге простятся с Алексеем Дагбаевым. В конце сентября 2022 года он был мобилизован, а уже в начале ноября того же года погиб в боях на Донбассе.

Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Алексей Дагбаев родился в селе Эдэрмык Кижингинского района 2 февраля 1984 года. В 2001 году окончил Верхнекижингискую среднюю школу, после чего поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, которую успешно окончил в 2006 году, получив диплом по специальности инженер-электрик.

После завершения учебы был призван на военную службу. Служил в космических войсках в городе Уссурийск.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в ООО «ЭЛСИ» мастером участка. Перевелся в 2011 году в Центральные электрические сети «Бурятэнерго», дошел до мастера производства. В дальнейшем работал в компаниях «Байкальские электросети», в Тункинском, Кабанском РЭС мастером и инженером ТП.

«Алексей, где бы он ни работал, был справедливым, чутким к окружающим руководителем, надёжным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту. Умел отстаивать свою точку зрения, высказывать свое мнение по вопросам решения проблем. При работе с населением чутко относился к каждому, кто к нему обращался. Алексей принял активное участие в строительстве Аллеи Памяти в родном селе, ежедневно приезжал с Кижинги на мотоцикле, подводил электричество и обеспечил освещение аллеи. Наряду с основной работой как любитель лошадей и конных скачек, развел на родине небольшой табун, планировал развивать личное подсобное хозяйство», - рассказали в чате.

22 сентября 2022 года Алексей Дагбаев был призван на военную службу в рамках частично мобилизации. Погиб 6 ноября 2022 года вблизи населённого пункта Владимировка (ДНР).

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
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