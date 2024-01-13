Общество 13.01.2024 в 14:13

В Бурятии инспекторы помогли попавшим в беду автомобилистам

Машину занесло на трассе, и она слетела в кювет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспекторы помогли попавшим в беду автомобилистам
Поздним вечером 10 января сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования на 190-м километре автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск заметили слетевшую в кювет иномарку со включенными аварийными сигналами. В салоне машины находились водитель и пассажирка. Они рассказали, что машину занесло, после чего она слетела с дороги. Выбраться самостоятельно из снежной ловушки людям не удавалось.

«Инспекторы ДПС Жаргал Гомбоев и Дугарцырен Цыдыпов с помощью троса отбуксировали автомобиль, а затем помогли его завести: по всей вероятности, в иномарке сел аккумулятор. Водитель выразил стражам порядка благодарность за оказанную помощь. Полицейские продолжили несение службы», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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